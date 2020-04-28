Счетная палата создала ресурс, где можно проверить траты на борьбу с коронавирусом

Вопросы, связанные с COVID-19, будут предметом тщательного изучения со стороны Счетной палаты

Счетная палата, наряду с другими организациями, подсчитывает, сколько Украина тратит денег на преодоление пандемии коронавируса. Об этом рассказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Специалисты Счетной палаты уже начали отслеживать расходы на борьбу с COVID-19. Миллиарды гривен из государственного и местных бюджетов идут на борьбу с пандемией. И главная задача – чтобы эти средства использовались исключительно по назначению и помогли стране преодолеть коронавирус. Вопросы, связанные с COVID-19, будут предметом тщательного изучения со стороны Счетной палаты", – написал Пацкан в Facebook.

Он добавил, что специалисты ведомства уже делают все, чтобы идентифицировать возможные риски неэффективного использования средств.

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"Специалисты визуализируют и систематизируют информацию, чтобы каждый мог посмотреть, как расходуются средства на борьбу с пандемией из государственного и из местных бюджетов", – пояснил Пацкан.

Чиновник презентовал новый ресурс, на котором украинцы смогут самостоятельно отследить расходы на преодоление пандемии.

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Пока, по данным Счетной палаты, расходы бюджетов разных уровней на борьбу с COVID-19 с начала марта составили 1,09 млрд грн. Из государственного бюджета на борьбу с коронавирусом потратили 365,32 млн грн. А из местных бюджетов – 690,37 млн грн.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина потратила почти 1,5 млрд грн на закупку средств и услуг для борьбы с коронавирусом в стране. Правда, в Минэкономики озвучили эту сумму 13 апреля. Тогда лидерами по закупкам товаров и услуг для противодействия коронавируса были Киевская (427 млн грн), Одесская (153 млн грн), Львовская (128 млн грн), Днепропетровская (127 млн грн) и Запорожская области (67 млн грн).

Также мы подробно рассказывали о том, что правительство внесло существенные изменения в госбюджет-2020, а Верховная Рада за них проголосовала – и таким образом в Украине создали Фонд для борьбы с коронавирусом. Объем этого фонда составляет 64,7 млрд гривен, поскольку коронавирус будет довольно долго оказывать влияние на экономику.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинское государство поможет бизнесу и людям, пострадавшим от карантинных мероприятий.

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