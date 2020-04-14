Сколько на борьбу с коронавирусом потратили в областях: детали

Больше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в Киевской, Одесской и Львовской областях

Украина потратила почти 1,5 млрд грн на закупку средств и услуг для борьбы с коронавирусом в стране. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"По состоянию на 13 апреля государственные структуры закупили товары и услуги для противодействия коронавирусу на сумму 1,47 млрд грн", – подсчитали в пресс-службе.

В частности, больше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в Киевской (427 млн грн), Одесской (153 млн грн), Львовской (128 млн грн), Днепропетровской (127 млн грн) и Запорожской областях (67 млн грн).

Меньше всего – в Черниговской (17 млн грн), Черновицкой (16 млн грн), Ивано-Франковской (13 млн грн), Кировоградской (8 млн грн) и Луганской (5 млн грн) областях.

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Самые дорогие закупки осуществил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, закупив услугу обеспечения специализированным автотранспортом медучреждений на 74,5 млн грн.

Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины закупил защитные костюмы на 69 млн грн, а также медицинские перчатки и маски на 61,4 млн грн. Центральный госпиталь МВД Украины закупил респираторы и изолирующие костюмы на 46 млн грн.

Днепропетровская облгосадминистрация закупила аппараты искусственной вентиляции легких на 35 млн грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине планируют создать Фонд борьбы с коронавирусом. Объем этого фонда составит 64,7 млрд гривен, говорится в предложениях Кабинета министров по изменению госбюджета-2020.

Украина уже потратила на борьбу с коронавирусом почти миллиард гривен, о чем свидетельствуют данные системы Prozorro.

Сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине ряд товаров не будут облагаться налогами. Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании 30 марта дополнила и расширила перечень налоговых и социальных изменений, введенных на период карантина (закон №3275).

Напомним, Кабинет министров Украины 11 марта ввел общенациональный карантин. Украинские города усиливают ограничения, чтобы не допустить распространения коронавируса:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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