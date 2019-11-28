Счетная палата впервые проведет аудит Верховной Рады: подробности

Аудиторы изучат период работы Верховной Рады двух созывов - VII и VIII

Фото: "Слуга народа" / Facebook

Счетная палата, которая ранее сообщила, что Украина не справляется с бюджетом, впервые проведет аудит Верховной Рады, отчет о проверке будет представлен в конце марта 2020 года. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки специалисты Счетной палаты планируют изучить эффективность использования средств государственного бюджета и управления государственным имуществом аппаратом Рады за период работы двух созывов – VII и VIII.

"Предварительное изучение материалов нам уже показывает имеющиеся "белые пятна", на которые нынешнему парламенту нужно будет обратить внимание", – сказал Пацкан.

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Валерий Пацкан также сообщил, что в следующем году Счетная палата проведет аудит Центральной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что аудиторы Счетной палаты Украины в 2018 году выявили нарушений в бюджетной сфере на 17 млрд гривен.

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О работе аудиторов в 2018 году Пацкан рассказал в интервью "Сегодня": "Только за полгода мы нашли нарушений более чем на 9 млрд грн".

В марте 2019 года Счетная палата заявила о готовности провести аудит компании "Нафтогаз Украины".

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