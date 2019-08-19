"Обескровливают экономику": эксперты оценили эффект от новых санкций против России

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Второй пакет санкций, которые администрация президента США Дональда Трампа ввела в отношении Россиииз-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, вступает в силу. Россию ограничат в предоставлении займов, финансовой или технической помощи международными финансовыми институтами, а также об ограничении экспорта ряда товаров и технологий.

Однако эти меры не принесут быстрого эффекта, хоть и окажут негативное влияние в перспективе. Такое мнение сайту "Сегодня" озвучил экономист Александр Охрименко.

"Быстрого эффекта не будет, поскольку на сегодняшний момент Россия активно не размещает государственные ценные бумаги в иностранной валюте. Сейчас она их размещает в рублях. Если в будущем Россия захочет разместить государственные ценные бумаги в валюте, у нее будут проблемы. Так что сейчас это скорее предупреждающий шаг", – сказал он.

Политолог и экономист Александр Палий добавляет: "обрастая" санкциями, Россия "обескровливает" свою экономику.

"Россияне уже чувствуют. Эти санкции увеличат стоимость займа российских компаний и России как государства на внешних рынках. И стоимость обслуживания долга увеличится. Это высасывание экономики", – подчеркнул Палий.

Он также отметил, что подобные ограничения уже оказывают существенный вред на РФ – сдерживают ее развитие.

"Сейчас в России по сути экономическая стагнация с переходом в рецессию, – рассказывает эксперт. С 2013 года российская экономика выросла на 2,3%, а китайская – на 39%".

Второй пакет санкций, которые администрация президента США Дональда Трампа ввела в отношении России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобританииофициально вступит в силу в конце этого месяца. Они нацелены на ограничение РФ в предоставлении займов, финансовой или технической помощи международными финансовыми институтами, а также на сокращение экспорта ряда товаров и технологий.

Напомним, весной прошлого года бывший двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку их дома в Солсбери. Позже независимые следователи раскрыли это как двойной провал ГРУ, поскольку Скрипали пережили покушение, а имена отравителей были раскрыты. Ими оказалась сотрудники российских спецслужб Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.

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