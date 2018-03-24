"Северному потоку – 2" грозит срыв, а в Украину пришел Ryanair: итоги недели

На уходящей неделе в Украине произошел долгожданный лоукост-прорыв – власть и аэропорты, наконец, договорились с лоукостером Ryanair. Выход авиакомпании на наш рынок сорвался в 2017 году.

Кроме того, Рада приняла решение о продлении легализации самотроев, а у газопровода в обход Украины начинаются проблемы на Западе.

Сайт "Сегодня" собрал пять главных экономических тем недели.

1. Трудности "Северного потока – 2"

США. В середине недели представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что иностранные компании, которые участвуют в проекте строительства Россией газопроводов, рискуют попасть под санкции. Фактически, таким образом, США пригрозили Европе санкциями за "Северный поток – 2".

Представитель Госдепа также напомнила, что "Северный поток – 2" подрывает энергетическую безопасность Европы. Строительство газопровода даст РФ повод вновь давить на Украину, считает Нойерт.

Как известно, принятый в ответ на возможное вмешательство России в американские выборы закон CAATSA предусматривает санкции против подрядчиков, которые сотрудничают с "Газпромом". Но закон прямо не обязывает вводить такие санкции, как и не устанавливает четких дедлайнов. К тому же в октябре 2017 года Госдеп пояснил, что санкции не будут распространяться на проекты, заключенные до вступления закона в силу – до 2 августа 2017 года. То есть, некоторые проекты по строительству "Северного потока – 2" могут и не попасть под санкции.

Европа. На этом фоне ЕС сделал шаг к блокировке "Северного потока – 2": законопроект, который распространяет правила внутреннего газового рынка Европы на российский газопровод, поддержали в комитете Европарламента по промышленности. Россия не сможет построить газопровод в обход Украины, если Европарламент примет такое же решение.

В то же время, компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, ранее заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии. Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины.

Однако Германия пока не может дать добро на строительство российского газопровода. Дело в том, что местные экологи объявили "войну" "Северному потоку – 2" – совместно с WWF они обратились к властям с требованием заблокировать реализацию проекта. Без разрешения экологов разрешение не может быть выдано. К иску немецких экологов также присоединится Украина.

2. Лоукостер Ryanair в Украине

Украина договорилась с крупнейшим европейским лоукостером Ryanair. Авиакомпания начнет полеты в октябре 2018 года. Летать Ryanair будет пока что из двух аэропортов – "Борисполь" (Киев) и "Львов".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в первые три недели большинство украинцев смогут купить билеты на рейсы Ryanair по 10 евро. А в будущем средняя стоимость билетов для украинцев составит около 40 евро. В Европе тариф авиакомпании составляет в среднем 49 евро.

Ryanair уже начал продажу билетов на осенние рейсы в своей системе бронирования. Был опубликован официальный список рейсов Ryanair из Киева и Львова. В целом рейсы будут осуществляться в шесть стран Европы.

Останавливаться на достигнутом лоукостер не собирается – в Украине могут появиться внутренние рейсы Ryanair. Кроме того, Ryanair планирует заключить договоры с региональными аэропортами. Также возможно открытие IT-центра Ryanair в Украине.

3. Цены перед Пасхой

В Украине в преддверии Пасхи уже начали взлетать цены на яйца. Как показал мониторинг "Сегодня", в супермаркетах столовые яйца уже стоят более 26 грн за десяток, отборные диетические – 30 и более. Месяц назад десяток стоил 23-24 грн.

Подорожание яиц продолжится, прогнозирует директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. По его словам, цены поднимутся еще минимум на 2-3 гривни за десяток.

Кроме яиц, будут дорожать и другие продукты, предупреждают специалисты. Например, вырастут цены на мясо, овощи и фрукты.А вот заблаговременно запасаться "Кагором" эксперты не советуют – магазины должны объявить акции на алкоголь уже непосредственно перед праздником.

Ингредиенты для выпечки куличей станут дороже, но несущественно, отмечают специалисты.

4. Ремонт дорог – план Кабмина

В Украине появилась программа развития дорог - Кабинет министров Украины утвердил государственную цели на 2018-2022 годы. За этот период планируется соединить дорогами все областные центры Украины.

Кроме того, планируются проверки всех отремонтированных в 2017 году трасс. А на новые ремонты вводится пятилетняя и десятилетняя гарантия – недобросовестным подрядчикам придется оплачивать исправление собственных ошибок.

За пять лет из разных источников на дороги планируется направить около 300 млрд гривен.

Ранее Кабмин также утвердил пять дополнительных бюджетных программ ремонта и строительства дорог на 2018 год. "Это позволит почти полностью дорогу от Львова через Тернополь в Умань, а также начать ремонт на участках Белая Церковь – Николаев – Херсон. 1 млрд имеем на дорогу Житомир – Черновцы. 1 млрд – на дорогу Харьков – Ахтырка. 2 млрд гривен – на дорогу Киев – Харьков – Довжанский", – сообщил глава "Укравтодора" Славомир Новак.

При этом основная бюджетная программа на 6,6 млрд грн предусматривает продолжение работ на тех участках дорог, которые начали ремонтировать в прошлом году.

5. Легализация самостроев

Верховная Рада продлила "строительную амнистию". Сроки легализации самостроев предлагалось продлить до 31 декабря 2018 года, однако все правки относительно сроков были отклонены.

Таким образом, легализация самостроев класса CC1 теперь является бессрочной.

К классу CC1 относятся такие объекты: