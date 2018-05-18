"Северный поток – 2" кормит монстра: Порошенко предупредил ЕС о коварном плане России

Президент Украины Петр Порошенко предостерег Европу от сооружения газопровода "Северный поток – 2", строительство которого началось в Германии. Об этом глава государства написал в статье "Северный поток – 2" кормит монстра", опубликованной в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Как передает Deutsche Welle, Порошенко заявил, что Европа находится на пороге" трагической исторической ошибки".

По мнению Порошенко, воплощение в жизнь проекта Nord Stream 2 "развяжет Москве руки для совершения еще более жесткого наступления" на европейские ценности. При этом президент Украины сомневается в том, что Европа нуждается в дополнительном газопроводе.

"Россия поймет строительство "Северного потока – 2" как приглашение вернуться в прежнее состояние вещей", – отметил Порошенко.

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Проект "Северный поток-2" Порошенко назвал "сугубо геополитическим проектом Кремля, не имеет ничего общего с экономикой или с частными бизнес-интересами, а имеющим цель – подорвать единство Европы и в конце концов ее уничтожить".

"Инвестиция в "Северный поток-2"- это инвестиция в уничтожение Европы", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Германия уточнила позицию по "Северному потоку – 2" и Украине. ФРГ требует от России гарантий сохранения транзита газа через территорию Украины после запуска газопровода.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.