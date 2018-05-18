"Северный поток – 2" кормит монстра: Порошенко предупредил ЕС о коварном плане России

Сегодня, 12:57

Президент Украины уверен, что инвестировать в строительство газопровода нельза

Фото: пресс-служба президента РФ
Фото: пресс-служба президента РФ

Президент Украины Петр Порошенко предостерег Европу от сооружения газопровода "Северный поток – 2", строительство которого началось в Германии. Об этом глава государства написал в статье "Северный поток – 2" кормит монстра", опубликованной в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Как передает Deutsche Welle, Порошенко заявил, что Европа находится на пороге" трагической исторической ошибки".

По мнению Порошенко, воплощение в жизнь проекта Nord Stream 2 "развяжет Москве руки для совершения еще более жесткого наступления" на европейские ценности. При этом президент Украины сомневается в том, что Европа нуждается в дополнительном газопроводе.

"Россия поймет строительство "Северного потока – 2" как приглашение вернуться в прежнее состояние вещей", – отметил Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проект "Северный поток-2" Порошенко назвал "сугубо геополитическим проектом Кремля, не имеет ничего общего с экономикой или с частными бизнес-интересами, а имеющим цель – подорвать единство Европы и в конце концов ее уничтожить".

"Инвестиция в "Северный поток-2"- это инвестиция в уничтожение Европы", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Германия уточнила позицию по "Северному потоку – 2" и Украине. ФРГ требует от России гарантий сохранения транзита газа через территорию Украины после запуска газопровода.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

stepmap-nord-stream-2
северный поток, Nord Stream, северный поток 2

Вы сейчас просматриваете новость ""Северный поток – 2" кормит монстра: Порошенко предупредил ЕС о коварном плане России". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: gazprom.ru

"Парламент должен бить в набат": Рабинович призвал нардепов заняться проблемой "Северного потока - 2"

Сегодня, 00:26

Уже в 2019 году украинской газотранспортной системе грозит катастрофа из-за строительства российского газопровода, уверен народный депутат

Россия

Фото: nord-stream.com

Сроки запуска газопровода в обход Украины уточнили

15 Мая, 18:16

Представитель компании Nord Stream 2 AG рассказал, когда газ может пойти по "Северному потоку - 2"
Загрузка...

Экономика

Фото: gazprom.ru

В ФРГ выступили за посредничество Берлина в вопросе реализации "Северного потока - 2"

14 Мая, 02:06

Хармс подчеркнул, что главным вопросом остается объем транзита газа через Украину после реализации проекта

Евросоюз

"Северный поток - 2". Фото: nord-stream.com

США предупредили Германию из-за опасности "Северного потока – 2"

13 Мая, 14:46

Немцы уже начали строительство российского газопровода, а американцы объяснили, что грозит европейцам

Экономика

Фото: gazprom.ru

Польша начала расследование против "Северного потока - 2"

9 Мая, 15:42

Строителям газопровода в обход Украины грозят санкции

Экономика

Фото: Facebook

Энергетическую безопасность Украины обсудили представители "Нафтогаза" и НАТО

7 Мая, 20:48

Доклад украинской стороны вызвал оживленную дискуссию во время заседания комиссии Украина - НАТО
Загрузка...