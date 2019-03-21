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"Северный поток – 2" не остановится: в Германии отреагировали на резолюцию ЕС

Сегодня, 15:11

Крупнейшая нефтегазовая компания ФРГ верит в реализацию российского проекта

Фото: nord-stream.com
"Северный поток – 2" не остановится: в Германии отреагировали на резолюцию ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3bc/30b/5c63bc30b0bac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3bc/30b/5c63bc30b0bac.jpg Экономика Крупнейшая нефтегазовая компания ФРГ верит в реализацию российского проекта

Резолюция Европарламента против "Северного потока – 2" не сможет остановить проект. Об этом заявил глава правления крупнейшей немецкой газовой и нефтяной компании Wintershall, участвующей в проекте, Марио Мерен.

"Это уже не первая резолюция. Она не сможет остановить проект. Мне интересно, что с каждым голосованием большинство становится все меньше и меньше", – заявил Мерене.

Член правления немецкой компании Тило Виланд уточнил, что изменения Газовой директивы касаются немецких морских участков "Северного потока – 2". Поэтому для внедрения новшеств потребуются изменения в законодательстве Германии.

"В мае совет Евросоюза должен принять решение, а потом еще девять месяцев у нас будет до окончательной имплементации в национальное право. Это не будет иметь последствий, пока речь идет о правилах доступа. Для нас как для финансового инвестора никаких последствий нет, строительство трубопровода будет продолжаться, более двух третей уже проложено, и мы полагаем, что к концу года первый газ может пойти по трубопроводу", - подчеркнул Виланд.

Напомним, в феврале-2019 на Мюнхенской конференции канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира, ее изоляция не является допустимой, а строительство "Северного потока – 2" очень важно для Германии.

Впрочем, полного единства по "Северному потоку – 2" в Европе пока нет. В добавок к недовольству проектом со стороны Польши и Балтийских стран, недавно стало известно, что Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2". В случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление проекта окажется более дорогостоящим.

Ранее Евросоюз утвердил изменения к Газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам. Ранее сайт "Сегодня" разобрался, что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.

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Тег Германия, резолюция, Северный поток 2, газовая директива

Вы сейчас просматриваете новость " "Северный поток – 2" не остановится: в Германии отреагировали на резолюцию ЕС". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

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