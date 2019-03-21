"Северный поток – 2" не остановится: в Германии отреагировали на резолюцию ЕС
Крупнейшая нефтегазовая компания ФРГ верит в реализацию российского проекта
Резолюция Европарламента против "Северного потока – 2" не сможет остановить проект. Об этом заявил глава правления крупнейшей немецкой газовой и нефтяной компании Wintershall, участвующей в проекте, Марио Мерен.
"Это уже не первая резолюция. Она не сможет остановить проект. Мне интересно, что с каждым голосованием большинство становится все меньше и меньше", – заявил Мерене.
Член правления немецкой компании Тило Виланд уточнил, что изменения Газовой директивы касаются немецких морских участков "Северного потока – 2". Поэтому для внедрения новшеств потребуются изменения в законодательстве Германии.
"В мае совет Евросоюза должен принять решение, а потом еще девять месяцев у нас будет до окончательной имплементации в национальное право. Это не будет иметь последствий, пока речь идет о правилах доступа. Для нас как для финансового инвестора никаких последствий нет, строительство трубопровода будет продолжаться, более двух третей уже проложено, и мы полагаем, что к концу года первый газ может пойти по трубопроводу", - подчеркнул Виланд.
Напомним, в феврале-2019 на Мюнхенской конференции канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира, ее изоляция не является допустимой, а строительство "Северного потока – 2" очень важно для Германии.
Впрочем, полного единства по "Северному потоку – 2" в Европе пока нет. В добавок к недовольству проектом со стороны Польши и Балтийских стран, недавно стало известно, что Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2". В случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление проекта окажется более дорогостоящим.
Ранее Евросоюз утвердил изменения к Газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам. Ранее сайт "Сегодня" разобрался, что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.
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