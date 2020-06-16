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"Северный поток – 2" нельзя строить: Польша напомнила о коварстве Путина

16 июня, 17:08

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Россия использует экономические рычаги для экономического давления, отметил глава польского МИД

Польские власти выступают против реализации российского газотранспортного проекта "Северный поток-2".

Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил его польский коллега Яцек Чапутович.

Он заявил, что новый газопровод не обеспечит энергетическую безопасность Европы, а поставит ее в зависимость от поставок российского газового монополиста – компании "Газпром". Кроме того, это ставит под угрозу страны Центральной и Восточной Европы, а также Украину.

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"Мы должны стремиться к диверсификации и тому, чтобы этот проект не был реализован", — добавил Чапутович.

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Польский министр напомнил о том, что его страна строит газопровод Baltic pipe, расширяет терминалы СПГ и подписывает долгосрочные контракты с США на поставки сжиженного газа.

"Скоро будем полностью независимы от поставок газа из России. Для нас Россия — страна, которая использует экономические инструменты для реализации политических целей, целей внешней политики. Она может использовать поставки газа как источник давления на страны. Мы против такой политики и вместе с другими государствами стараемся диверсифицировать источники поставок", – резюмировал Яцек Чапутович.

Напомним, что ранее в этом месяце американские сенаторы внесли на рассмотрение Сената США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2", что очень встревожило Германию.

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Польша газопровод Nord Stream 2 Северный поток 2 Яцек Чапутович

Источник: ТАСС

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