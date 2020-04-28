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Польша хочет арестовать европейские активы "Газпрома": что за этим кроется

28 апреля, 13:22

Виктория Подолянец

Правительство Польши хочет получить компенсацию от российского поставщика газа

Польское правительство планирует арестовать европейские активы "Газпрома" в качестве компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем энергетическому концерну PGNiG. Такое заявление сделал замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью Wprost.

По его словам, украинская компания "Нафтогаз" ранее пошла таким же путем.

"Сегодня, когда у нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с "Газпрома" более 6 млрд злотых (1,5 млрд долларов), которые были присуждены через Арбитражный суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ, то лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует PGNiG", – заявил Ковальский.

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PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против "Газпром" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество – 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

29 июня трибунал принял промежуточное решение по делу. Польская компания заявила, что арбитры признали право польского импортера PGNiG требовать снижения цены в контракте на поставку российского газа по газопроводу Ямал – Европа.

Но в "Газпром экспорте" заметили, что трибунал не согласился с предложенными польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой.

Ковальский отметил, что для эффективного погашения долгов перед Польшей могут послужить все ключевые активы "Газпрома" в Европе.

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"Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея – занять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это также может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2", – подчеркнул Ковальский.

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Он добавил, что PGNiG выберет самый эффективный способ добиться компенсации.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что если Россия не сможет достроить "Северный поток – 2", Украина продлит контракт на транзит российского газа в Европу после 2024 года.

На днях польский газовый оператор Gaz-System S.A объявил, что получил все разрешительные документы на строительство газопровода Baltic Pipe, который может снизить зависимость Польши от российского газа. Ожидается, что строительство морской части Baltic Pipe начнется в этом году, а завершится через два года. Сдать в эксплуатацию этот газопровод планируется 1 октября 2022 года.

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Стоимость газопровода оценивается в 1,6-2,1 млрд евро, затраты поделят поровну между собой датская Energinet and Gaz-System.

Польская госкомпания PGNiG в течение последних 11 лет приобретает лицензии на добычу на норвежском континентальном шельфе с целью поставок в Baltic Pipe. Сейчас компания владеет акциями 25 лицензий в регионе.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что правительства США и Украины договорились о поставках в Украину сжиженного газа через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд кубометров ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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Источник: Цензор

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