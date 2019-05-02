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"Северный поток — 2" опасен для Евросоюза: министр США объяснил почему

2 мая, 12:35

При помощи дополнительной "трубы" Россия сможет эффективно влиять на внешнюю политику ЕС, уверен Рик Перри

Фото: Flickr

При помощи газопровода "Северный поток — 2" Россия стремится усилить свое влияние на внешнюю политику европейских стран, уверен министр энергетики США Рик Перри.

Именно по этой причине Вашингтон выступает против строительства и этой "трубы", и ее "сестры" - "Турецкого потока".

"Мы выступаем против использования энергетики с целью принуждать страны. Мы остаемся надежными поставщиками газа. Поэтому мы думаем, что получение газа из США является очень привлекательной альтернативой для европейских стран. По этим же причинам мы выступаем против строительства "Северного потока — 2", а также "Турецкого потока", — сообщил он на бизнес-форуме по энергетике, который проходил 2 мая в Брюсселе.

Как отметил Перри, на фоне зависимости 11 европейских стран от российского газа вплоть до 75% "Северный поток — 2" позволит Кремлю получить "еще больший рычаг над европейской внешней политикой".

Напомним, в начале апреля российская компания "Газпром" сообщила, что работы по реализации проекта газопровода "Северный поток – 2" выполнены на 37%.


Мы также писали, что Дания не разрешила прокладывать в своих исключительных территориальных водах российский газопровод без дополнительной экологической экспертизы.

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Тег газ, США, газопровод, Северный поток 2

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Источник:

ТАСС

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