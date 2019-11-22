В США объяснили, почему хотят ограничить объемы российского газа в Европе

США твердо верят, что энергоносители никогда нельзя использовать как средство политического давления

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Российский газ может поставляться в Европу, однако США намерены повышать поставки своих энергоресурсов странам этой части света. Также "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" сократят возможности диверсификации источников энергии и еще больше укрепят Россию, предоставив ей больше рычагов влияния в Европе.

Об этом заявил заместитель министра энергетики США Марк Менезес.

"Наша цель заключается в поддержке и содействии усилиям по укреплению независимости, суверенитета и энергетической безопасности европейских государств за счет более широкой диверсификации источников энергии. Именно по этим причинам мы продолжаем поддерживать рост торговли энергоресурсами между США и Европой, а также ее собственные усилия, направленные на повышение конкурентоспособности ее энергетических рынков и инвестиций в новую инфраструктуру", — заверил заместитель министра.

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По этой же причине, утверждал Менезес, США "вместе с многими своими европейскими союзниками и партнерами продолжают выступать против" строящегося газопровода "Северный поток — 2". "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" сократят возможности диверсификации источников энергии и еще больше укрепят Россию, предоставив ей больше рычагов влияния в Европе", — считает он.

"США твердо верят, что энергоносители никогда нельзя использовать как средство политического давления или как угрозу коллективной безопасности наших союзников и партнеров", — сказал заместитель министра. Он констатировал, что "энергетический сектор тесно связан с национальной безопасностью и экономическим благополучием" международного сообщества.

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Ряд европейских стран и Украина выступают против запуска "Северного потока – 2", называя его политическим проектом.

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год. По заявлениям российских властей, трубопровод может заработать в 2020 году.

В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

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