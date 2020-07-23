Шмыгаль летит в ЕС договариваться о "сверхважном для Украины соглашении"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль первый свой официальный визит после назначения на должность главы правительства совершит в Брюссель. Об этом он написал в Facebook.
"Сегодня работаю в Брюсселе. Символично, что мой первый официальный визит будет именно в столицу Европейского Союза. Ведь евроинтеграционное движение Украины для нашего Правительства является важным приоритетом. Впереди – важные встречи, переговоры и подписание сверхважного для Украины соглашения", – сообщил премьер.
Читайте также: Ради бизнеса: Шмыгаль назвал общую задачу Кабмина и Нацбанка
Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сообщил, что в январе 2021 года начнется запланированный пересмотр условий Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
Министр уточнил, что неофициальные консультации по этому вопросу проходят уже сейчас. Также украинские и европейские эксперты проводят совместную оценку соглашения.
Как известно, в 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.
Отметим, в правительстве не исключают заключения иного соглашения с Международным валютным фондом.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк