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Шмыгаль летит в ЕС договариваться о "сверхважном для Украины соглашении"

23 июля, 10:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Украинский премьер осуществит свой первый официальный визит за рубеж

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль первый свой официальный визит после назначения на должность главы правительства совершит в Брюссель. Об этом он написал в Facebook.

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"Сегодня работаю в Брюсселе. Символично, что мой первый официальный визит будет именно в столицу Европейского Союза. Ведь евроинтеграционное движение Украины для нашего Правительства является важным приоритетом. Впереди – важные встречи, переговоры и подписание сверхважного для Украины соглашения", – сообщил премьер.

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Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сообщил, что в январе 2021 года начнется запланированный пересмотр условий Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

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Министр уточнил, что неофициальные консультации по этому вопросу проходят уже сейчас. Также украинские и европейские эксперты проводят совместную оценку соглашения.

Как известно, в 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Отметим, в правительстве не исключают заключения иного соглашения с Международным валютным фондом.

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ЕС Украина Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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