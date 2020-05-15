Шмыгаль отреагировал на решение Германии по "Северному потоку – 2"

Премьер-министр Денис Шмыгаль приветствует решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС.

"Такие действия регулятора демонстрируют преданность единым правилам ЕС, независимо от компании или страны", – цитирует слова премьера пресс-служба правительства.

Шмыгаль также подчеркнул, что "Украина и наша газотранспортная система остаются надежным партнером Европы в вопросе обеспечения транзита энергоресурсов".

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Премьер также добавил, что Украина со своей стороны имплементирует все правила энергетического рынка ЕС, чтобы в дальнейшем развивать партнерство с Евросоюзом в сфере энергетики.

А посол Украины в германии Андрей Мельник назвал это решение "большой победой в Берлине".

"Только что независимый немецкий регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту "Северный поток – 2" исключение из законодательства ЕС! Даже если теперь судьбу Nord Stream2 будет решать немецкая Фемида, Украина благодарна Германии за солидарность!" – написал украинский дипломат в своем Twitter.

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Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии оказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта "Северного потока – 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. В агентстве отмечают, что необходимым условием для выведения проекта из-под правил была его реализация до 23 мая 2019 года.

Как известно, обновленная Газовая директива ЕС распространяет на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне страны ЕС, нормы Третьего энергопакета ЕС.

Это означает, что компания-оператор "Северного потока – 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Как известно Россия не успела закончить строительство "Северного потока – 2" до мая 2020 года из-за введенных против газопровода санкций США.

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