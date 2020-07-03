Шок и срыв "сделки десятилетия": Марченко охарактеризовал отставку главы НБУ

Новости о возможной отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, который подал заявление об увольнении, стали шоковым событием. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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"Состоялось одно важное событие, немного шоковое, которое сорвало нам сделку десятилетия. Я не побоюсь этого слова. Потому что такая доходность, с которой мы вчера могли позаимствовать, – последний раз такая доходность была в 2007-2011 годах", - рассказал Марченко в эфире одного из украинских телеканалов.

Говоря о "сделке десятилетия", министр имел ввиду отмененное размещение 12-летних евробондов.

"Это взвешенное решение с учетом тех факторов, которые были", - добавил Марченко.

Напомним, ранее планировалось, что Украина разместит "длинные" 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму 1,75 млрд долларов. Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625% и, наконец, до 7,3-7,4%. После заявления Смолия о желании уйти с должности, сделка была отменена.

В тренде Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлением

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Как известно, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением. Правление Нацбанка при этом призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. В Офисе президента, в свою очередь, заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.

Президент подал в парламент представление на увольнение главы Нацбанка. Его уже одобрил комитет Рады, а потом представление будет вынесено на рассмотрение в сессионный зал. А если Верховная Рада не поддержит отставку Смолия, ему придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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