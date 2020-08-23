"Шока не будет": Шмыгаль развенчал мифы о росте минимальной зарплаты

Запланированное на сентябрь повышение минимальной зарплаты на 277 гривенне должно вызвать шок у бизнеса. Такое мнение озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Укринформу".

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"При 5000 гривен никаких шоков не будет – предприниматели дополнительной нагрузки не заметят. Что касается 6000 грн – есть разные мнения. Мы видим, что конкуренция за рабочую силу в последнее время стимулировала бизнес в вопросах эффективности и поднятия зарплат. Таких предприятий около 80%. Другие должны подтягиваться. В любом случае, уровень минимальной зарплаты – важный баланс между реальным сектором экономики и социальной обязанностью государства", – сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство вместе с экспертами проанализировало последствия и преимущества постепенного роста минимальной зарплаты, поэтому нынешнее повышение с 4723 до 5000 грн "будет почти незаметным как для людей, так и для экономики".

Впрочем, по мнению премьера, провести повышение все равно необходимо. Шмыгаль объяснил, что сейчас в Украине наблюдается низкая инфляция, замедляется потребительский спрос и "охлаждается" экономика, что является предвестниками экономического кризиса. Это может привести сначала к проблемам с зарплатами у предприятий и отсутствием оборотного капитала у банков, а затем наступлению банкротства.

"Поэтому наша задача сегодня разогреть экономику и повысить потребительский спрос. Первый шаг в этом направлении – помощь пенсионерам. Мы проиндексировали пенсии, сделали соответствующие доплаты. Это важная составляющая социальной поддержки со стороны государства и эффективный механизм мягкого стимулирования потребительского спроса. Теперь надо делать второй шаг", – отметил Шмыгаль.

В тренде Зеленский рассказал, как будут повышать минимальную зарплату

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По его словам, повышение минимальной зарплаты позволит вывести в официальную плоскость большую сумму фонда оплаты труда, а также поддержит работников бюджетной сферы с невысоким доходом.

Напомним, с января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривни. В 2019 году "минималка" была на уровне 4173 гривни, в 2018 году – 3723 гривни. Недавно Кабмин по поручению президента Владимира Зеленского запланировал три повышения минзарплаты:

с 1 сентября 2020 года – до 5000 гривен;

с 1 января 2021 года – до 6000 гривен;

с 1 июля 2021 года – до 6500 гривен.

Говоря о повышении минимальной зарплаты в Украине, Зеленский отмечал, что это "выглядит вполне реалистично":

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