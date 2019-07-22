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Стало известно, на сколько белорусский концерн урезал экспорт из-за "грязной" нефти

22 июля, 10:02

О снижении экспорта продукции "Белнефтехим" сообщил министр экономики страны

Фото: Белнефтехим
Фото: Белнефтехим.

Ситуация с поставками в Беларусь загрязненной нефти из России привела к сокращению экспорта продукции предприятий концерна "Белнефтехим" на 800 млн долларов. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр экономики страны Дмитрий Крутой.

"Из-за объективного фактора, фактора грязной нефти, мы существовали в режиме определенных ограничений поставок. Если мы посмотрим экспортную статистику, то по "Белнефтехиму" это минус 800 млн долларов к прошлому году", – сказал он.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие российские регионы в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

В апреле Беларусь заявила о поступлении загрязненной нефти из России по "Дружбе" и приостановила транзит топлива в Европу. Аналогичные заявления были сделаны и в "Укртранснафте". 11 мая украинская компания возобновила прокачку нефти, а спустя шесть дней вновь заявила о приостановке. Украина окончательно восстановила транзит 21 мая.

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Тег нефть, Белнефтехим

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Источник:

ТАСС

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