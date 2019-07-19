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В Литве арестовали фигуранта дела о грязной нефти в "Дружбе"

19 июля, 12:53

Ружечко занимал пост гендиректора компании "Самаратранснефть-терминал"

Фото: Pixabay

Бывшего гендиректора компании "Самаратранснефть-терминал" Романа Ружечко в четверг, 18 июля, задержали в Литве, его арестовали на три месяца. Решение об аресте вынес Вильнюсский участковый суд.

Ружечко, объявленный Интерполом в розыск, является фигурантом дела о загрязнении нефтепровода "Дружба".

"Такое решение судом принято", — сообщила 19 июля представитель судебной инстанции Риманте Краулише.

Напомним, Самарский районный суд 15 мая избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении Ружечко. Ему предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие российские регионы в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

В апреле Беларусь заявила о поступлении загрязненной нефти из России по "Дружбе" и приостановила транзит топлива в Европу. Аналогичные заявления были сделаны и в "Укртранснафте". 11 мая украинская компания возобновила прокачку нефти, а спустя шесть дней вновь заявила о приостановке. Украина окончательно восстановила транзит 21 мая.

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Тег нефть, Литва, нефтепровод дружба

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Источник:

ТАСС

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