Скандальный вопрос повышения ренты на добычу руды не дали рассмотреть в комитете Рады

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Налоговый комитет парламента сегодня должен был обсудить повышение сборов для промышленности. Но часть народных избранников были против рассмотрения скандального законопроекту 1012-д.

Текст они получили за три часа до заседания. За это время изучить документ на сотни страниц не могли, говорят депутаты.

Ранее парламентарии предлагали увеличить плату за добычу железной руды сразу в четыре раза. Сейчас нардепы предлагают налоги наращивать постепенно. К тому же рассчитывать их не по украинским ценам, а по сингапурским. Промышленники предупреждали – это уничтожит отрасль, а десятки тысяч людей останутся без работы и денег на жизнь.

"Колоссальный объем, на 300 страниц, мы получили в 10 утра, в час дня – комитет. Я выступил против рассмотрения сегодня, это невозможно качественно проработать. Кому на руку этот законопроект? Ну, точно не Украине. Это привязываясь к Сингапурской бирже, мы фактически отдаем европейские рынки, где сегодня присутствует украинское железорудное сырье. Мы их отдаем в пользу российским конкурентам", – заявил народный депутат Украины Андрей Николаенко (фракция "Батькивщина").

"Сухая Балка – вывели в простой три тысячи человек, на две трети. ЮГОК выводит четыре тысячи человек в простой, на две трети, ДМЗ – идет уже простой. Боюсь, что при повышение ренты на 50%, оно станет на тот момент выше, чем у наших прямых конкурентов на внешних рынках", – заявляет народный депутат Украины Муса Магомедов.

Новости "Сегодня" писали, что крупные и средние предприятия Украины завершили 2018 год с прибылью в размере 353 млрд грн. Наибольшую прибыль получила промышленность (149,4 млрд грн), финансовая и страховая деятельность (74 млрд грн), а также оптовая и розничная торговля (61,1 млрд грн).

Ранее эксперты заявили, что резкое увеличение налогов на промышленность приведет к росту цен. Подробнее – в нашем сюжете:

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