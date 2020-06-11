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Сколько денег потратили из коронавирусного фонда: премьер назвал сумму

11 июня, 17:42

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

За счет каких ресурсов во время карантина платили пенсии, делали выплаты, назначали материальную помощь и обеспечивали закупки необходимых товаров

Правительство проводит финансирование всех необходимых мероприятий по борьбе с пандемией и ее последствиями, которые обещала строго учитывать Счетная палата. Половина средств из спецфонда по борьбе с COVID-19 объемом около 65 млрд грн уже потрачена. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, посвященной 100 дням работы нового правительства.

"Порядка 50% средств использовано. Из около 65 млрд грн – до 30 млрд уже потрачено, порядка 35 млрд грн остаются для распределения", – сказал он.

Глава Кабмина отметил, что средства из фонда пошли частично на обеспечение пенсионных выплат, частично – на закупку медикаментов и средств индивидуальной защиты. Также деньги из этого фонда выделялись на выплату заработных плат медикам, а также доплаты полицейским, пограничникам и работникам других служб, которые подвержены повышенному риску заражения коронавирусом.

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Напомним, 13 апреля 2020 года парламент принял изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после карантина, вызванного эпидемией коронавируса, правительству потребуется направить на борьбу с бедностью в Украине около 10% ВВП.

Показатель бедности в Украине из-за пандемии может вырасти, однако правительство хочет не допустить реализации этого сценария. Минсоцполитики готово пересмотреть ряд программ и добавить новые направления, но прежде консультируется с ведущими социологами о самых эффективных мерах преодоления бедности в Украине.

Сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров продлил сроки выплат социальной помощи без обращений граждан на период всеукраинского карантина и еще на один месяц после его окончания.

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правительство карантин выплаты коронавирус социальная защита Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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