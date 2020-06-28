Сколько компаний открыли офисы после смягчения карантина

К работе в офисе уже полностью или частично вернулись 68% компаний в Украине, о чем свидетельствует о официальная статистика. Такими данными поделились в Европейской Бизнес Ассоциации.

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60% опрошенных предпринимателей планируют сохранить персонал компании в неизменном составе, 28% – планируют провести сокращение, еще 13% нанимают новых сотрудников.

В ближайшие шесть месяцев 69% опрошенных планируют оставить уровень заработных плат неизменным, 21% – думают над сокращением, и лишь 9% – размышляют над повышением.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 156 тысяч человек удалось трудоустроить через фонды занятости за период с начала карантина. Еще почти 216 тысяч работников (из них более 71 тысяча — ФЛП) получают средства в рамках программы предоставления помощи по частичной безработице.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы для всех украинцев. Так, с 1 сентября 2020 года она повысится до 5000 гривен, с 1 января 2021 года – 6000, а с 1 июля 2021 – до 6500 гривен.

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Найти работу было не так уж просто и в докарантинные времена, а теперь конкуренция выросла вдвое – на одну вакансию претендуют в среднем от четырех до шести человек. Новости "Сегодня" ранее рассказывали о том, кто сможет найти работу в Украине:

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