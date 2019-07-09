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Сколько компенсировали украинским аграриям за покупку техники: названа сумма

9 июля, 14:07

С начала года аграрии закупили 2583 единицы техники и оборудования

Архивное фото: AFP PHOTO/ SERGEI
Архивное фото: AFP PHOTO/ SERGEI.

Вслед за компенсаций процентов по кредитам украинским аграриям по состоянию на 8 июля компенсировали 174,6 млн грн за за покупку техники и оборудования отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

С начала года программой поддержки от государства воспользовались 1513 сельскохозяйственных производителей, в том числе 773 фермерских хозяйства.

"Сельхозпроизводители закупили 2583 единицы техники и оборудования на 842,8 млн грн. В частности, приобрели 49 тракторов, один зерноуборочный комбайн, два автомобиля с/х назначения, 2089 грунтообрабатывающей посевной техники и 456 единиц другого оборудования", – говорится в сообщении.

В Минагрополитики также перечислили регионы, где больше всего получателей компенсации от государства:

  • Винницкая область (22,5 млн грн);
  • Сумская область (15,5 млн грн);
  • Одесская область (12 млн грн);
  • Хмельницкая область (10,7 млн грн);
  • Кировоградская область (10,6 млн грн).

Новости "Сегодня" сообщали, что в январе-мае 2019 года средняя заработная плата в сельском хозяйстве Украины составила 7989 грн, что на 22,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, Минагрополитики предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения. При этом народный депутат Украины Олег Ляшко подчеркивает, что власть должна утвердить стратегию развития фермерского хозяйства.


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Тег сельское хозяйство, компенсация, АПК

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Источник:

Сегодня

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