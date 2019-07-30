Сколько нелегальных работников выявили в Украине: названо число

В Украине с января по июнь 2019 года выявили 10,3 тыс. граждан, работавших без официального оформления. Об этом сегодня, 30 июля, информирует пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС), в которой недавно сменилось руководство.
В сообщении сказано, что за шесть месяцев обнаружены нарушения при выплате заработной платы и других доходов у 42,7% субъектов хозяйствования, которые проверялись.
"По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн грн налога на доходы физических лиц, 146,1 млн грн единого взноса и 35,4 млн грн военного сбора", – отмечает пресс-служба.
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В ГФС добавили, что сотрудники ведомства проводят разъяснительную работу по соблюдению налогового законодательства.
"Благодаря этому за шесть месяцев этого года работодателями дополнительно заключено 82,2 тыс. трудовых договоров с наемными работниками. За январь-июнь 2019 года к государственной регистрации привлечено 11,8 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность неофициально. В бюджеты дополнительно уплачено 12,5 млн грн налогов и сборов и 14,4 млн грн единого взноса", – заключили в пресс-службе.
Новости "Сегодня" писали, что общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года достигла почти 2,86 млрд грн – за месяц она выросла на 5,1%.
Ранее мы сообщали, что в Украине разрешили привязывать зарплаты к доллару. Подробнее смотрите в нашем сюжете:
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