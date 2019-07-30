Итоги проверок с января по июнь обнародовали в Государственной фискальной службе

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Сколько нелегальных работников выявили в Украине: названо число https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0.jpg 2019-07-30T17:39:00+03:00 Экономика Итоги проверок с января по июнь обнародовали в Государственной фискальной службе

В Украине с января по июнь 2019 года выявили 10,3 тыс. граждан, работавших без официального оформления. Об этом сегодня, 30 июля, информирует пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС), в которой недавно сменилось руководство.

В сообщении сказано, что за шесть месяцев обнаружены нарушения при выплате заработной платы и других доходов у 42,7% субъектов хозяйствования, которые проверялись.

"По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн грн налога на доходы физических лиц, 146,1 млн грн единого взноса и 35,4 млн грн военного сбора", – отмечает пресс-служба.

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В ГФС добавили, что сотрудники ведомства проводят разъяснительную работу по соблюдению налогового законодательства.

"Благодаря этому за шесть месяцев этого года работодателями дополнительно заключено 82,2 тыс. трудовых договоров с наемными работниками. За январь-июнь 2019 года к государственной регистрации привлечено 11,8 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность неофициально. В бюджеты дополнительно уплачено 12,5 млн грн налогов и сборов и 14,4 млн грн единого взноса", – заключили в пресс-службе.

Новости "Сегодня" писали, что общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года достигла почти 2,86 млрд грн – за месяц она выросла на 5,1%.

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