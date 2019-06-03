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Сколько денег должна найти Украина на "зимний" газ: в НБУ дали комментарий

3 июня, 17:19

Данилишин озвучил необходимый объем газа в ПХГ к зиме

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Украина должна закачать в подземные хранилища газа (ПХГ) до начала отопительного сезона, который стартует в октябре, 15-16 млрд куб. м. Об этом 3 июня написал председатель совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

"При нынешних рыночных ценах для этого понадобится около 2,5 млрд долларов, которые придется найти в ближайшие четыре месяца (в целом нужны 3 млрд долларов, но у "Нафтогаза" есть кредитная линия на 0,5 млрд долларов)", – сообщил он.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м газа в ПХГ. По его словам, для этого компания должна найти 1 млрд долларов финансирования.

По состоянию на 1 июня запасы природного газа в украинских ПХГ выросли до 11,46 млрд куб. м.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус. 


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Тег газ, НБУ, Данилишин, ПХГ, запасы газа

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