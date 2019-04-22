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Сколько Украина накопила газа в хранилищах: появились новые данные

Сегодня, 11:40

За сутки в ПХГ закачано более 33 миллионов кубометров газа

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 20 апреля составили 9,05 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 22 апреля.

По информации компании, за сутки закачано 33,28 млн куб. м газа.

Напомним, с 5 апреля 2019 года Украина начала сезон закачки природного газа в ПХГ: за первые два дня – 5 и 6 апреля – запасы увеличились на 17,43 млн куб. м – до 8,76 млрд куб. м газа.

В целом на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в хранилищах Украины снизились на 8,45 млрд куб. м – с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м.

11 апреля глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил о подаче на рассмотрение Кабинета министров откорректированного финансового плана компании на 2019 год. В документе, в частности, отражена необходимость накопления около 20 млрд куб. м газа в украинских ПХГ.

Ранее исполнительный директор компании Юрий Витренко озвучил основные шаги "Нафтогаза" на случай остановки транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года.


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Тег газ, Укртрансгаз, ПХГ, запасы газа

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