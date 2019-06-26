Сколько украинские аграрии намолотили зерна: уборка урожая началась еще в двух областях
Аграрии собрали 5% ранних зерновых от прогнозируемого объема
Аграрии в восьми областях Украины по состоянию на 25 июня собрали 1,6 млн тонн (5%) ранних зерновых с площади 522 тыс. га. Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Кампания по уборке зерна проходит в Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Кировоградской областях, а по состоянию на 20 июня урожай собирали только в шести областях.
Аграрии уже намолотили:
- 1 млн тонн ячменя с площади 324 тыс. га, или 13% к прогнозу;
- 496 тыс. тонн озимой пшеницы с площади 156 тыс. га, или 2% к прогнозу;
- 88 тыс. тонн гороха с площади 42 тыс. га.
Кроме того, они собрали 93 тыс. тонн озимого рапса с площади 52 тыс. га, или 4% к прогнозу.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.
При этом, как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:
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