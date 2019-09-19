Сколько земли будут продавать в Украине после отмены моратория: озвучен прогноз

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

После планирующегося на осень 2020 года открытия рынка земли в Украине будет продаваться около 3% сельскохозяйственных земель в год. Такой прогноз озвучил глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Сольский (фракция "Слуга народа") на конференции по реформе управления земельными отношениями.

"То, что мы видим, по эмфитевзису (способ обойти земельный мораторий. – Ред.), договорам аренды, и ожиданиям – приблизительно 3% земель в год будет продаваться. Это наша статистика, и она совпадает со статистикой стран, которые имеют схожую историю. В Молдове и других странах, где произошла распаевка, население продает около 3-4% земель в год. Рынок уже существует", – сказал Сольский.

По его словам, в Украине за последние три года заключены договоры эмфитевзиса и другие договоры более чем на 40 лет на 1,2 млн га.

"Из 3 млн га земель личного крестьянского хозяйства (не под мораторием. – Ред.) за последние два года уже продано 900 тыс., в том числе компаниям, фермерам", – сказал депутат, заметив, что за последние пять-семь лет не наблюдается укрупнения больших предприятий либо исчезновение мелких.

Реклама

Читайте также: Закон о рынке земли может повлиять на курс доллара: эксперт объяснил детали

"У всех предприятий и фермеров в 99% договоров есть право на покупку этих земель", – добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.

Как известно, мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019 (документ действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент сначала должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Уже планируется внесение документа на рассмотрение парламента.

Законопроект об обороте земель сельхозназначения, который должен быть внесен в Раду до 1 октября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне нормативной денежной оценки (НДО). Среди других условий – первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама