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СМС-информирование от Пенсионного фонда: как настроить

11 октября, 14:27

Услуга доступна после регистрации на веб-портале электронных услуг фонда

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) опубликовал инструкцию, как настроить сервис СМС-информирования. Она размещена на странице фонда в Facebook.

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"ПФУ дает возможность настроить сервис ежемесячного СМС-информирования об уплате работодателем страховых взносов и зачислении соответствующего периода в стаж и других сервисов СМС-информирования. Услуга доступна после регистрации на веб-портале электронных услуг фонда", – говорится в сообщении.

Пресс-служба перечислила необходимые шаги:

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  1. Войти в личный кабинет на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи или действующей электронной цифровой подписи.
  2. В меню сверху выбрать раздел "Настройки", далее – вкладку "Дистанционное информирование".
  3. Поставить отметку напротив текста "Предоставляю согласие на получение СМС-сообщений от ПФУ на номер моего мобильного телефона".
  4. В соответствующем поле указать номер телефона, на который будут отправляться СМС-сообщения.
  5. В поле о данных электронной подписи внести соответствующую информацию.
  6. Нажать кнопку "Сохранить".

Новости "Сегодня" писали, что, по последним данным ПФУ, с 1 января 2016 года по 1 июля 2019-го пенсионеров стало меньше почти на 946,6 тыс. человек. К июлю их численность составляла почти 11,35 млн человек.

Мы также сообщали, что ПФУ запустил услугу оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг. Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде, но после принятия решения о назначении пенсии получателю придется прийти в ПФУ за удостоверением.

Видео: Пенсионный фонд Украины / YouTube

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Источник: Сегодня

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