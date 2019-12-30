"Сохраняйте спокойствие": в "Нафтогазе" рассказали о газовых переговорах с Россией

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Новый контракт с российским "Газпромом" о транзите газа через территорию Украины с января 2020 года еще не подписан. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Еще нет. Если будет "уже да", будут официальные сообщения. Сохраняйте спокойствие", – написал Витренко на своей странице в Facebook.

Витренко находится в Вене, где с 26 декабря продолжаются переговоры России и Украины о транзите газа. Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев ранее отмечал, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию пока нет – "борьба идет за каждую запятую".

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При этом 30 декабря компания "Оператор газотранспортной системы Украины" объявила о завершении пятидневных переговоров с "Газпромом", однако уточнила, что о подписании окончательных документов речь еще не идет.

Как известно, срок действия нынешнего контракта на транзит газа истекает 31 декабря. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что транзит газа без контракта невозможен. Потому стороны должны подписать все документы до 1 января, чтобы избежать прекращения транзита российского газа через Украину.

При этом ранее "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – живыми деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России в вопросе потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

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