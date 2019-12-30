Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

"Сохраняйте спокойствие": в "Нафтогазе" рассказали о газовых переговорах с Россией

30 декабря, 16:33

Встречи продолжаются в Вене с 26 декабря

/ Фото: AFP

Новый контракт с российским "Газпромом" о транзите газа через территорию Украины с января 2020 года еще не подписан. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Еще нет. Если будет "уже да", будут официальные сообщения. Сохраняйте спокойствие", – написал Витренко на своей странице в Facebook.

Витренко находится в Вене, где с 26 декабря продолжаются переговоры России и Украины о транзите газа. Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев ранее отмечал, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию пока нет – "борьба идет за каждую запятую".

Реклама

В тренде
Ситуация с "евробляхами": эксперт объяснил, чем опасны новые уступки автовладельцам

При этом 30 декабря компания "Оператор газотранспортной системы Украины" объявила о завершении пятидневных переговоров с "Газпромом", однако уточнила, что о подписании окончательных документов речь еще не идет.

Как известно, срок действия нынешнего контракта на транзит газа истекает 31 декабря. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что транзит газа без контракта невозможен. Потому стороны должны подписать все документы до 1 января, чтобы избежать прекращения транзита российского газа через Украину.

При этом ранее "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – живыми деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России в вопросе потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

газ Газпром Юрий Витренко Нафтогаз Украины газовые переговоры транзит газа

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ощадбанк закроет сотни отделений: детали
Ощадбанк закроет сотни отделений: деталиЭкономика
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условиеПолитика
Деньги каждому : в
Деньги каждому : в "Слуге народа" рассказали, как хотят платить за землюЭкономика
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 год
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 годЭкономика
Магазины секонд-хенд запретят: сколько потеряет бюджет
Магазины секонд-хенд запретят: сколько потеряет бюджетЭкономика
В Раде подписали меморандум о рынке земли: Арахамия раскрыл детали
В Раде подписали меморандум о рынке земли: Арахамия раскрыл деталиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...