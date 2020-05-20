Совет ЕС одобрил 1,2 миллиарда евро для Украины: когда дадут деньги

Украина получит от Еврокомиссии, которая рассматривает вопрос о снятии карантина, 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса. Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить деньги Украине. Такое решение было принято в среду по письменной процедуре в рамках заседания Совета ЕС.

Теперь Киев и Брюссель могут начать переговоры в отношении будущего меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша.

Этот документ должен быть ратифицирован украинским парламентом, после чего Украина получит первый транш в размере 600 млн евро, который является безоговорочным. Горизонтальным условием получения макрофинансовой помощи является обязательное сотрудничество с МВФ.

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Ранее предложение Комиссии поддержал 15 мая Европейский парламент.

Украина является одной из десяти партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до 3 млрд евро помощи. Причем Украине будет выделена наибольшая сумма средств.

Албания получит 180 млн евро;

Босния и Герцеговина – 250 млн евро;

Грузия – 150 млн евро;

Иордания -200 млн евро;

Косово – 100 млн евро;

Молдова – 100 млн евро;

Черногория – 60 млн евро;

Северная Македония – 160 млн евро;

Тунис – 600 млн евро.

Указанные средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов, причем на "очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании".

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Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на следующей неделе Европейская комиссия обнародует план восстановления экономики еврозоны объемом свыше 1 триллиона евро.

Напомним, недавно в Еврокомиссии спрогнозировали рецессию исторического размаха, назвав шесть главных рисков.

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