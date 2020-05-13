Евросоюз открывает границы: как и когда это случится

Отмена карантинных ограничений и открытие закрытых из-за коронавируса внутренних границ в странах Евросоюза должны происходит поэтапно и скоординировано.

Об этом, ссылаясь на опубликованный на сайте Еврокомиссии пакет принципов и рекомендаций по возобновлению туризма, пишет "Европейская правда".

Один из основных разделов документа посвящен безопасному восстановлению свободы передвижения в странах ЕС, которую назвали "ключевой для туризма".

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"Поскольку государствам-членам удается сократить распространение вируса, общие ограничения на свободу передвижения должны быть заменены более целенаправленными мерами. Если общая отмена ограничений не оправдана ситуацией в области здравоохранения, Комиссия предлагает поэтапный и скоординированный подход, который начинается с отмены ограничений между районами или государствами-членами с достаточно схожими эпидемическими ситуациями", – говорится в сообщении.

Составители рекомендация советуют ослаблять пограничные ограничения на основании трех критериев:

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эпидемиологического, в частности, с акцентом на области, где ситуация улучшается, на основе рекомендаций Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и с использованием разработанной им региональной карты;

способности применять меры сдерживания на протяжении всего путешествия, в том числе на пограничных переходах, включая дополнительные меры и мероприятия, при которых физическое дистанцирование может быть осложнено;

экономических и социальных соображений, которые сначала определяют приоритетность трансграничного перемещения в ключевых областях деятельности, включая личные причины.

Также подчеркивается необходимость соблюдения принципа недискриминации, то есть страны ЕС должны позволять въезжать жителям всех районов, регионов или стран-членов ЕС с аналогичными эпидемическими условиями.

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Ограничения должны быть отменены без какой-либо дискриминации для всех граждан ЕС и всех жителей этого государства, независимо от их национальности, и должны применяться ко всем частям ЕС в схожей эпидемической ситуации.

Напомним, что еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее допустил, что в связи с пандемией COVID-19 Европа может сохранить границы закрытыми до лета.

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