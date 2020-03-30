Спасти промышленность: что делать Украине, чтобы не утонуть в кризисе

Пандемия коронавируса станет испытанием для всей мировой экономики. И даже те страны, которые COVID-19 заденет вскользь, почувствуют на себе влияние рецессии. В Украине уже останавливаются производства, переходят в простой шахты, испытывают трудности порты. В зоне риска оказались практически все сферы экономики. Еврокомиссия заявила о готовности выделить 25 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии. Правительства многих стран срочно разрабатывают программы спасения своих экономик, ищут как поддержать бизнес. Но что может сделать Украина, чтобы не утонуть в посткарантинном кризисе?

Бригадир цеха металлургического комбината "Азовсталь" Александр Горовой – в маске, но на рабочем месте. Вспоминает тяжелые времена шестилетней давности и надеется, что сейчас все тоже пройдет, а предприятие несмотря ни на что продолжит работу.

"Мы, металлурги, привыкли работать в сложных ситуациях. Мы работали в 2014 году. Как бы сложно нам не давалась работа, мы приходили и работали", – говорит Горовой.

Но сейчас даже добираться на работу трудно – из-за всеукраинского карантина пригородный транспорт остановили. Доехать получается не у всех, а потому предприятие несет убытки. Похожая ситуация по всей стране. Но проблемы начались еще до пандемии.

"Даже без коронавируса у нас с бюджетом страны было все достаточно сложно", – констатирует народный депутат Муса Магомедов.

В январе в Украине снизился ВВП, в бюджет поступило на четверть меньше запланированного. Продолжился спад промышленного производства. Поэтому еще до пандемии коронавируса и карантина украинскую экономику уже трясло. А дальше может быть еще сложнее. Эксперты уверяют: последствия кризиса неизбежно затронут каждого.

"Если экономика теряет каждую шестую или седьмую гривню доходов, можно говорить о том, что без работы останутся сотни тысяч человек, которые заняты в Украине, так и те кто работал за рубежом", – говорит главный аналитик GMR Center Андрей Тарасенко.

Пандемия всех застала врасплох, а потому экономики всех стран переживают одинаковый стресс, объясняют эксперты. Растет безработица, повышаются цены на самое необходимое. Лихорадит каждую национальную валюту. В Украине даже говорили, что введут чрезвычайное положение. Но от этой идеи отказались.

"Мы сейчас не понимаем, какой высоты волна идет. Основная задача – устоять перед этой волной, и для этого экономика должна работать", – говорит Магомедов. В тренде Доллар и евро в Украине стали еще дороже

Аналитики соглашаются, что остановка крупных предприятий только усложнила бы ситуацию.

"Надо смотреть на зарубежный опыт, сегодня подавляющее большинство стран не останавливали бизнес. Большой бизнес работает, именно это нужно делать и в Украине", – отмечает замглавы совета Национального банка Василий Фурман.

"Предприятия с непрерывным циклом должны работать, железная дорога должна работать, порты должны работать. Безусловно, бизнес должен понимать, какая на нем ответственность", – добавляет Магомедов.

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Соответственно, государству нужно создать все условия для сохранения темпов промышленного производства. Особенно в тех сферах, которые ориентируются на экспорт. Ведь это приносит валюту в госбюджет.

"Здесь важен целый комплекс мероприятий, которые будут использоваться и правительством, и Национальным банком, чтобы мы имели относительно стабильный курс украинской гривни, относительно низкую инфляцию", – говорит Фурман.

Кроме того, чтобы грузы и работники без проблем добирались пунктов назначения, эксперты советуют автоматически возмещать НДС и дать бизнесу платить единый социальный взнос в рассрочку.

Пока же в стране отменили штрафы и пеню за нарушение налогового законодательства, а также ввели мораторий на проверки до 31 мая.

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