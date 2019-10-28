Спор с Россией о пошлинах на удобрения: Украина согласна выполнить решение ВТО

Украина заявила, что ей требуется разумный период времени для выполнения решения

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Украина на состоявшемся в Женеве заседании Органа по разрешению споров Всемирной торговой организации согласилась выполнить решение по проигранной России тяжбе о пошлинах на нитрат аммония, но попросила предоставить ей на это время. Российская делегация, в свою очередь, заявила о готовности к обсуждению этого вопроса. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания один из торговых представителей в Женеве, говоривший на условиях анонимности.

"Украина сделала заявление, выразив намерение выполнить выводы ВТО по ее спору с Россией по антидемпинговым мерам, введенным на нитрат аммония из России, – сказал он. - Украина заявила, что ей требуется разумный период времени для выполнения решения".

Как отметил эксперт, на заседании "Россия приветствовала заявление Украины и сообщила, что готова обсуждать этот вопрос с Украиной".

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Новости "Сегодня" писали, что в 2008 году Украина ввела антидемпинговые пошлины в отношении российской аммиачной селитры на уровне 11,91% сроком на пять лет для всех предприятий, за исключением сотрудничавших с Минэкономики ОАО "Дорогобуж" и МХК "ЕвроХим", для которых они были определены на уровне 9,76% и 10,78% соответственно.

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В 2014 году пошлины были увеличены в три раза – до 36,03% (только для компании "Дорогобуж" она составила 20,51%) , а срок их действия продлен на пять лет.

Россия инициировала спор против Украины в мае 2015 года. Оспаривалась так называемая методика "энергокорректировок", применяющаяся для расчета себестоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран.

В июле 2018 года арбитражный орган ВТО принял решение в пользу России по делу о нитрате аммония, а в августе Украина обжаловала его. Апелляционный орган организации подтвердил его в сентябре 2019-го.

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