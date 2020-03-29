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Спрос увеличился, но поставок нет: из-за COVID-19 миру грозит дефицит презервативов

29 марта, 23:50

Татьяна Очеретяна

Цена на средства защиты может повыситься

В связи с коронавирусом мир скоро может столкнуться с дефицитом средств контрацепции. Об этом предупредила компания Karex Bhd, которая производит каждый пятый презерватив в мире, сообщает Bloomberg.

Из-за пандемии поставки этой продукции упали почти на 50%, а запасы компании рассчитаны только на два месяца.

Известно, что компания возобновила производство в Малайзии после недельного простоя из-за карантина, однако из-за введенных ограничений сейчас там может работать только половина персонала. Указано, что представительства компании в Китае и Индии тоже пострадали от пандемии и не могут работать на полную мощность.

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В то же время спрос на презервативы увеличился практически вдвое, поскольку, по словам исполнительного директора компании Миа Киато, люди сейчас воздерживаются от рождения детей "из-за неопределенного будущего".

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Кроме того, презервативы сейчас сложно экспортировать через закрытые границы. Не исключено, пишут в издании, что очень скоро производителям придется поднять цены.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разобрались, как стремительное распространение коронавируса скажется на ценах в Украине и как лучше сэкономить уже сейчас.

В то же время сообщалось, что коронавирус, который возник в Китае и распространяется по миру, может оказать намного большее негативное влияние на экономику, чем предполагалось раньше. И может нанести странам намного больший ущерб, чем был нанесен коронавирусом SARS, свирепствовавшим в том же Китае и других азиатских странах в 2003 году.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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