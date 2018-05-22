Средний размер субсидии уменьшился на 59 процентов: итоги дня в Украине и мире

Дети получают долги по алиментам, футбольные клубы пойманы на "договорняках", украинцы все еще хотят в НАТО

ОБЩЕСТВО

53 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военнослужащих погибли и девять получили ранения в ходе операции Объединенных сил.

1506476 переселенцев или 1231136 семей из Донбасса и Крыма учтены официально по состоянию на 21 мая 2018 года, по данным областных и Киевской городской государственных администраций.

Превысила 1,4 млрд грн на сегодняшний день сумма взысканных с должников алиментов, сообщили в Минюсте. 119 тысяч неплательщиков получили предусмотренные законом запреты, составлены почти 16 тысяч протоколов о назначении общественно полезных работ.

Уменьшился на 59% средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату ЖКУ на одно домохозяйство в апреле 2018 года в сравнении с апрелем прошлого года – до 309,8 грн. Об этом говорится в данных Госстата. В апреле этого года субсидии получили 6,8 млн домохозяйств (45% от общего количества домохозяйств страны).

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35 футбольных клубов были привлечены к организации договорных футбольных матчей – об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Отмечается, что полицейская спецоперация, направленная на выявление лиц, причастных к организации "заказных" футбольных матчей длилась более одного года. "В состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, коммерческие структуры и граждане Украины", – заявил глава МВД Арсен Аваков.

13 тысяч женщин зарегистрированы Минюстом в статусе "должник по алиментам", что составляет 8% от общего количества зарегистрированных должников.

43% украинцев поддерживают вступление страны в НАТО, если бы соответствующий референдум проводился в ближайшее время. Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 33% – против вступления, 7% – не намерены голосовать, 18% не определились с ответом. Для сравнения: в декабре 2017 года такую инициативу поддерживали 37% респондентов, против – 26%, не собирались голосовать 12%.

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,08 грн на 22 мая Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем, курс снизился на 6 копеек. Сегодня курс на межбанке в продаже повысился на 1,5 копейки – до 26,09 грн, а в покупке повысился на 1 копейку – до 26,065 грн.

116 млрд грн составят общие расходы на посевную кампанию всего. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк. По состоянию на 18 мая фактически израсходовано 87 млрд грн. На сегодняшний день засеяно 6859 тыс. га или 93% от плана, почти так же как и в прошлом году.

20,1 млрд грн налога на прибыль задекларировали крупные налогоплательщики за первый квартал, что составляет 81,4% от общих начислений по стране. Об этом сообщил Офис крупных налогоплательщиков. Эта сумма на 3,3 млрд грн или на 19,4% больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года. Всего по Офису КНП декларации по налогу на прибыль подали 1346 субъектов хозяйствования – 5% от общего количества таких плательщиков по Украине.

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406,8 млн грн на сегодня составляют долги по заработной плате перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий, они являются результатом тяжёлого экономического состояния государственного угольного сектора.

Нне более 80 грн составит цена билета на поезд, который планируют запустить с 1 декабря между Киевом и крупнейшим аэропортом страны "Борисполем".

Вырос на 7% за январь-апрель товарооборот розничной торговли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. При этом индекс физического объема оборота розничной торговли в апреле в сравнении с мартом уменьшился на 2,9%, в сравнении с апрелем прошлого года вырос на 7,6%.

МИР

22 мая опубликован обновленный Индекс паспортов мира, составляемый компанией Henley & Partners. Япония установила рекорд по количеству государств и территорий, которые ее граждане могут посещать без визы – 189 направлений. В феврале 2018 года японцы могли въезжать без визы в 180 стран, такой же показатель был у Сингапура. Сейчас сингапурский паспорт разделил второе место с немецким – 188 стран. На третьем месте шесть стран: Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея. Украина за два месяца переместилась с 42-го на 38-е место

Торговая война откладывается США снимают свою угрозу ввести импортные пошлины на поставки товаров из Китая на сумму 150 млрд долл., заявил министр финансов Стивен Мнучин. В свою очередь, по его словам, Китай пока не будет вводить пошлины на 50 млрд, которые он пообещал применить в отместку на действия американцев.

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Понизить до 15% с нынешних 25% готовятся китайские власти пошлину на импорт легковых автомобилей. Такое решение уже принято Госсоветом КНР. Текущий размер пошлины на импорт машин действует уже в течение более 10 лет. Китайские власти утверждают, что план снижения пошлин на импорт автомобилей является давним и не связан с давлением Вашингтона.

20 журналистов из западных стран и Китая прибыли в Северную Корею для освещение закрытия ядерного полигона Пунгери – об этом сообщает Reuters.

Возможность отказа от политики которая долгое время была направлена на сдерживание рождаемости, будут рассматривать китайские власти. Решение по этому вопросу может быть принято в конце этого года, а обнародуют его в 2019 году. Речь идет об отказе от правила "одна семья – два ребенка".