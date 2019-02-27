США готовит новые санкции против России: опубликован текст законопроекта

Штаты собираются запретить операции с госдолгом РФ и ударить по "газовым" проектам

Фото: AFP

США готовит новые санкции против России: опубликован текст законопроекта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/64b/807/5c764b807b8e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/64b/807/5c764b807b8e8.jpg 2019-02-27T10:34:30+02:00 Экономика Штаты собираются запретить операции с госдолгом РФ и ударить по "газовым" проектам

В США опубликовали обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Документ под названием "Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019" обнародован на сайте Конгресса. Авторами являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин.

О внесении законопроекта было объявлено 13 февраля, базовые положения документа уже известны – в основной массе они фигурировали и в версии 2018 года, хотя часть по сравнению с первой редакцией изменилась.

В частности, предлагается ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) дюрацией более 14 дней. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона.

Под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

Также сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские LNG-проекты за пределами РФ. Под запрет попадают вложения в такие проекты стоимостью от 1 млн долларов (или от 5 млн долларов суммарно на протяжении 12 месяцев). А вот упоминания проекта "Северный поток – 2" в законопроекте нет.

Предусматривается, что через полгода после вступления закона в силу должны быть введены санкции в отношении российских политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента РФ Владимира Путина. Через полгода после вступления документа в силу разведка должна представить Конгрессу отчет "о личном состоянии и активах Владимира Путина".

Прикрепленный файл Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019

В ответ на действия РФ в Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ. Кроме того, американцы хотят наказать 24 агентов ФСБ, которые принимали участие в атаке на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Они же способствовали захвату украинских моряков.

Сенаторы также предлагают исключить возможность выхода США из НАТО без одобрения Сената.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал введение новых санкций США против России в ближайшее время. Также глава украинского МИД призвал всех ознакомиться с законопроектом, вынесенном на рассмотрение Конгресса США.

Как сообщалось, из-за атаки РФ в Керченском проливе новые санкции ввел и Евросоюз:

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