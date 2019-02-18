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США скоро введут санкции против России: Климкин озвучил детали

Сегодня, 15:08

Министр намекнул, что не полностью доволен жесткостью мер американцев в отношении Москвы

Павел Климкин
Павел Климкин. Фото: Getty Images
США скоро введут санкции против России: Климкин озвучил детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aad/fc9/5c6aadfc99bbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aad/fc9/5c6aadfc99bbe.jpg Политика Министр намекнул, что не полностью доволен жесткостью мер американцев в отношении Москвы

Министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал введение Соединенными Штатами Америки новых санкций против России в ближайшее время. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе после министерского заседания "Друзья Украины в ЕС + Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС.

Он не назвал конкретную дату, так как не может это сделать, пока не будет официально оглашено о введении новых ограничительных мер американцев в отношении Москвы.

"Информация есть. Я не могу ее сейчас обнародовать. Там дискуссия продолжается. Санкции, безусловно, будут. Санкции будут в ближайшее время. Я всем рекомендую читать проект закона, который есть в Конгрессе. Конечно, мы не достигнем всего того (что проектом закона предусмотрено – ред.), но когда меня сегодня журналисты спросили, доволен ли я тем, что там написано, я сказал, что я всегда хочу больших санкций, но если будут имплементированы те, что там есть, в принципе, я буду почти доволен", – отметил Климкин.

Напомним, недавно сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России. Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах. Среди прочего, США снова обвиняют РФ во вмешательстве в выборы других государств.

Также стало известно, что среди прочего американцы хотят наказать 24 агентов ФСБ, которые принимали участие в атаке на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Они же способствовали захвату украинских моряков.

В свою очередь у Путина прокомментировали возможные новые санкции США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвали эти планы американцев русофобией, а спикер Министерства иностранных дел РФ – "медицинским случаем".

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Тег Россия, США, санкции, Климкин

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Источник:

УНИАН

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