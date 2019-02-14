США готовятся наказать 24 агентов ФСБ за атаку в Керченском проливе
Американские политики представили законопроект о новых санкциях за российскую агрессию
США готовятся ввести санкции против России за агрессию в Керченском проливе, в частности 24 сотрудникам погранслужбы ФСБ, которые принимали участие в захвате украинских кораблей и экипажа. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США, опубликованном в Facebook.
Украинские дипломаты отмечают, что двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект о защите безопасности Америки от агрессии Кремля, который предусматривает ужесточение санкций против РФ, в том числе за агрессию в Керченском проливе.
"Документ направлен на усиление экономического, политического и дипломатического давления на РФ в ответ на российское вмешательство в демократические процессы в мире и агрессию против Украины, в том числе в Керченском проливе. Санкции в отношении 24 агентов ФСБ, которые участвовали в нападении в Керченском проливе и захвате 24 украинских моряков, которые в настоящее время задержаны Россией", – говорится в сообщении посольства.
Как сообщалось, сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России. Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах. Среди прочего, США снова обвиняют РФ во вмешательстве в выборы других государств.
В свою очередь в России уже нервно отреагировали на новые возможные санкции. Так, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал планы США безумными и бездумными.
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