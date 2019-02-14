США готовятся наказать 24 агентов ФСБ за атаку в Керченском проливе

Американские политики представили законопроект о новых санкциях за российскую агрессию

Фото: Facebook

США готовятся наказать 24 агентов ФСБ за атаку в Керченском проливе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/535/929/5c65359295f92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/535/929/5c65359295f92.jpg 2019-02-14T11:35:25+02:00 Политика Американские политики представили законопроект о новых санкциях за российскую агрессию

США готовятся ввести санкции против России за агрессию в Керченском проливе, в частности 24 сотрудникам погранслужбы ФСБ, которые принимали участие в захвате украинских кораблей и экипажа. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США, опубликованном в Facebook.

Украинские дипломаты отмечают, что двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект о защите безопасности Америки от агрессии Кремля, который предусматривает ужесточение санкций против РФ, в том числе за агрессию в Керченском проливе.

"Документ направлен на усиление экономического, политического и дипломатического давления на РФ в ответ на российское вмешательство в демократические процессы в мире и агрессию против Украины, в том числе в Керченском проливе. Санкции в отношении 24 агентов ФСБ, которые участвовали в нападении в Керченском проливе и захвате 24 украинских моряков, которые в настоящее время задержаны Россией", – говорится в сообщении посольства.

Как сообщалось, сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России. Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах. Среди прочего, США снова обвиняют РФ во вмешательстве в выборы других государств.

В свою очередь в России уже нервно отреагировали на новые возможные санкции. Так, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал планы США безумными и бездумными.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США готовятся наказать 24 агентов ФСБ за атаку в Керченском проливе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.