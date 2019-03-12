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США готовят санкционный удар по "Северному потоку – 2" – СМИ

Сегодня, 09:11

Меры будут направлены на остановку российского проекта и дополнять уже действующие ограничения, сообщают чиновники

Фото: nord-stream.com
США готовят санкционный удар по "Северному потоку – 2" – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/75b/6ac/5c875b6acb83f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/75b/6ac/5c875b6acb83f.jpg Экономика Меры будут направлены на остановку российского проекта и дополнять уже действующие ограничения, сообщают чиновники

Власти США готовятся ввести санкции против "Северного потока – 2" после того, как не смогли убедить правительство Германии отказаться от проекта российского газопровода. Об этом со ссылкой на собственные источники  сообщает The Wall Street Journal. 

Так, чиновник в сфере безопасности США сообщил изданию, что "Северный поток – 2" несовместим с военным щитом, который Штаты сохраняют в Европе. "Если вы хотите, чтобы мы защищали вас от чудовища, зачем вы его кормите?" , – приводит газета слова чиновника, которыми тот описал позицию президента США Дональда Трампа.

"Санкции против газопровода будут не просто конфронтацией против Германии, а против всей Европы", – признал американсикй чиновник.

Со ссылкой на другие источники отмечается, что санкции планируют ввести в качестве поправок к пакету ограничений, который уже действует в отношении  России, – закону "О противодействии американским соперникам через санкции". Меры затронут все компании, которые принимают участие в проекте. 

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Как считает экс-директор Службы контроля иностранных активов Джон Смит, Конгресс США таким образом хочет избавиться от имиджа "снисхождения к России".

"Все в правительстве США уверены, что проект укрепляет Россию во времена, когда ЕС не должен этого делать. Вмешательство в выборы, российские провокации, недовольство американцев российской политикой администрации – все это может стать идеальным штормом, который ударит по "Северному потоку – 2", - отметил Смит.

Напомним, в феврале-2019 на Мюнхенской конференции канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира, ее изоляция не является допустимой, а строительство "Северного потока – 2" очень важно для Германии.

Впрочем, единства по "Северному потоку – 2" в Европе нет. В добавок к недовольству проектом со стороны Польши и Балтийских стран, недавно стало известно, что Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2". В случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление проекта окажется более дорогостоящим.

Ранее Евросоюз утвердил изменения к газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. 

Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам. Ранее сайт "Сегодня" разобрался, что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.

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Тег Россия, Германия, США, санкции, санкции против России , Северный поток 2

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