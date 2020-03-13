США и Украина хотят создать газовый хаб на базе украинских хранилищ и ГТС: детали

Правительства США и Украины договорились о поставках в Украину сжиженного газа через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд кубометров ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ. Такими планами поделился замминистра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы уже подписали письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana natural gas Exports, Inc. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически необходимо некоторое время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта", – сказал он.

Оператором в этом проекте выступят либо "Магистральные газопроводы Украины", либо "Нафтогаз Украины", но, учитывая геополитический вес этого проекта, его реализация будет проходить под патронатом президента Владимира Зеленского.

Речь идет о беспрецедентном полномасшабном проекте, который позволит усилить энергетическую и геополитическую независимость европейских стран от Российской Федерации, а также будет иметь большой экономический эффект.

"Это вопрос энергетической независимости и безопасности нашей страны и региона в целом. Таким образом, мы уменьшим зависимость всей Европы от РФ, в чем, в частности, заключается и идея американской власти. С экономической точки зрения то, о чем мы говорим, означает, что Украина будет не просто хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идет о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу", – заключил замминистра.

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Для запуска проекта необходимо от двух до трех лет, поскольку пока Польша не может принимать 6-8 млрд куб м газа.

Украина, располагающая самыми большими газовыми хранилищами в мире, готова уже в ближайшее время принять такой объем газа, и это не требует существенных инвестиций в инфраструктуру.

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"Но сейчас польский маршрут позволяет транспортировать до 2 млрд куб. м газа. Необходима реконструкция и продление газопровода с польской стороны. Также в ее планах строительство нового LNG-терминала", – пояснил замминистра.

Он добавил, что вопросы участия польской стороны в этом проекте решаются с США.

"Я лично встречался с заместителями министров энергетики и экономики США, заместителем госсекретаря, и этот вопрос рассматривался как приоритетный. И были достигнуты такие политические договоренности. Также проект готовится в тесном контакте с американским посольством", – отметил замглавы Минэкоэнерго.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина намерена заключить десятилетний или двадцатилетний контракт на поставку больших объемов природного газа из США через Польшу.

Также мы рассказывали, что если Россия не сможет достроить "Северный поток – 2" из-за санкций США, Украина продлит контракт на транзит российского газа в Европу после 2024 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" рассказал, что будет с ценами на газ, насколько выгодно учитывать газ не в кубометрах, а в килокалориях и за что ему хотели отключить газ представители облгаза:

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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