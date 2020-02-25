Коболев рассказал, сколько продлится в Европе эпоха дешевого газа

Низкие цены на природный газ в Европе будут сохраняться в течение ближайших 2-3 лет, заявил глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе Украинского энергетического форума в Киеве.

"Благодаря LNG (сжиженный природный газ, СПГ) европейский рынок газа сильно изменился в прошлом году. Мы в "Нафтогазе" ожидаем, что эти изменения будут устойчивыми в течение ближайших 2-3 лет", – сказал Коболев.

Он отметил, что снижение цен на газ связано с излишком предложения сжиженного газа на рынке.

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"Мировой рынок LNG перенасыщен. Летом производятся большие объемы, которые негде хранить. Есть ограниченные хранилища в Европе, потребители в Азии не могут их хранить, так как у них нет таких хранилищ, а потребление падает в летний период. Соответственно весь этот газ идет на европейский рынок, где создается излишек предложения, и цена проваливается до очень низкого уровня. Эта тенденция будет иметь место в течение нескольких следующих лет", – сказал Коболев.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Украина избежала роста цен на газ в три-четыре раза благодаря заключению нового транзитного контракта с Россией.

В тренде Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплат из-за задолженностей шахтерам

При этом в Украине намерены инвестировать средства в модернизацию и перестройку ГТС.

Сайт "Сегодня" писал о том, что "Нафтогаз" снизил на 15% цену газа для населения, до почти 3,95 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Новая цена стала рекордно низкой за последние четыре года.

Напомним, Андрей Коболев в прямом эфире новостей "Сегодня" заявил, что цена на газ для населения может снизиться раньше лета.

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