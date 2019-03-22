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США отреагировали на внесение "неожиданных изменений" в устав "Нафтогаза"

Сегодня, 13:24

Посольство США заявило, что Вашингтон обеспокоен возможными последствиями

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня
США отреагировали на внесение "неожиданных изменений" в устав "Нафтогаза" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/25a/bd1/5c925abd197a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/25a/bd1/5c925abd197a7.jpg Экономика Посольство США заявило, что Вашингтон обеспокоен возможными последствиями

Вашингтон обеспокоен возможными последствиями от изменений, внесенных Кабинетом министров в устав компании "Нафтогаз Украины".

Об этом 22 марта сообщает Посольство США в Украине в Twitter.

"Мы внимательно рассматриваем неожиданные изменения в устав "Нафтогаза" и обеспокоены возможными последствиями этих изменений", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта Кабмин внес изменения в устав "Нафтогаза", которые касаются порядка назначения главы и членов правления компании. Согласно обновленному документу, теперь они будут избираться без представления наблюдательного совета.

В тот же день правительство приняло распоряжение о досрочном прекращении полномочий независимого члена набсовета "Нафтогаза" Стивена Джона Хейсома

Изменения прошли на фоне согласования набсоветом и Кабмином вопроса о продлении контракта с главой компании Андреем Коболевым, срок действующих полномочий которого истекает 22 марта. Премьер-министр Владимир Гройсман требовал, чтобы в компании не было "заоблачных" зарплат.

21 марта было обнародовано распоряжение правительства от 20 марта 2019 года о продлении срока полномочий Коболева. В нем сказано, что с 23 марта уровень его вознаграждения составит "50 процентов месячного должностного оклада, предусмотренного контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, с возможной выплатой премии за год в конце срока действия контракта в размере, предусмотренном в финансовом плане компании".

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Тег США, Нафтогаз, Нафтогаз Украины, устав

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Сегодня

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