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Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира

Сегодня, 18:47

По итогам 2018 года Украина вошла в ТОП-10 рейтинга

Фото: пресс-центр НБУ

Украина вошла в ТОП-10 рейтинга "самых несчастных" экономик мира, который ежегодно составляет агентство Bloomberg на основе показателей безработицы и инфляции.

По итогам 2018 года Украина расположилась на шестом месте и, согласно прогнозу, сохранит это место в 2019 году.

В целом десятка "самых несчастных" экономик по результатам прошлого года выглядит так: Венесуэла, Аргентина, ЮАР, Турция, Греция, Украина, Испания, Уругвай, Бразилия, Сербия.

По прогнозам аналитиков, в 2019 году первые шесть стран сохранят свои места в рейтинге. На седьмой позиции – Уругвай, восьмую и девятую – совместно разделят Бразилия и Испания, а на десятой – Саудовская Аравия.

Напомним, год назад агентство сообщило, что в 2017 году экономика Украины находилась на пятом месте в этом рейтинге, а по итогам 2018-го прогнозировалось седьмое.

По данным Государственной службы статистики, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, демонстрируя ускорение третий год подряд.

На прошлой неделе Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в 2019 году на уровне 2,7%:

Ранее эксперты спрогнозировали, чего ждать от гривни в апреле. Специалисты также объяснили "Сегодня", что будет с ценами после выборов и как это связано с курсом доллара:


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Тег инфляция, экономика, рейтинг, ВВП

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Сегодня

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