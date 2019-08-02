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Стало известно, насколько Украина отстала от плана по доходам госбюджета https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 2019-08-02T13:01:00+03:00 Экономика Итоги семи месяцев подвели в Государственной казначейской службе

Доходы государственного бюджета Украины по итогам января-июля 2019 года составили почти 584,15 млрд грн, что на 21,87 млрд грн, или на 3,6%, ниже планового показателя на этот период. При этом за шесть месяцев государственный бюджет был недовыполнен на 5%.

Это следует из данных, обнародованных пресс-службой Государственной казначейской службы Украины.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли на 13,8%, или на 70,64 млрд грн.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

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В Министерстве финансов отмечали, что за первые пять месяцев 2019 года госбюджет Украины был выполнен с профицитом 8,6 млрд грн при утвержденном годовом показателе дефицита.

Кроме того, в Украине впервые подготовили трехлетнюю Бюджетную декларацию. Раньше такое планирование выполнялось лишь на год, и новый подход оправдан, рассказал в комментарии сайту "Сегодня" финансовый эксперт, глава инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Подробнее о "бюджетном плане" и прогнозах властей читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет".

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