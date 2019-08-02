Стало известно, насколько Украина отстала от плана по доходам госбюджета

Доходы государственного бюджета Украины по итогам января-июля 2019 года составили почти 584,15 млрд грн, что на 21,87 млрд грн, или на 3,6%, ниже планового показателя на этот период. При этом за шесть месяцев государственный бюджет был недовыполнен на 5%.
Это следует из данных, обнародованных пресс-службой Государственной казначейской службы Украины.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли на 13,8%, или на 70,64 млрд грн.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.
В Министерстве финансов отмечали, что за первые пять месяцев 2019 года госбюджет Украины был выполнен с профицитом 8,6 млрд грн при утвержденном годовом показателе дефицита.
Кроме того, в Украине впервые подготовили трехлетнюю Бюджетную декларацию. Раньше такое планирование выполнялось лишь на год, и новый подход оправдан, рассказал в комментарии сайту "Сегодня" финансовый эксперт, глава инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.
Подробнее о "бюджетном плане" и прогнозах властей читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет".
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