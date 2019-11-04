Стало известно, на сколько вырос долг "Газпрома" перед "Нафтогазом"

Витренко отметил, что российская компания не выполняла обязательства по транзитному контракту

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Сумма долга российского "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" по решениям Стокгольмского арбитража увеличилась до 3 млрд долларов. Об этом 4 ноября написал исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook на фоне подачи новых исковых требований к российской компании в этот арбитраж.

"Сейчас по решению Стокгольмского арбитража "Газпром" нам должен 3 млрд долларов. Кстати, из-за того, что "Газпром" не выполнял свои контрактные обязательства по транзитному контракту", – сообщил он.

Топ-менеджер "Нафтогаза" добавил, что Стокгольмский арбитраж в контракте с российской компанией "определен как единственный механизм разрешения споров".

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"И в контракте также указано, что его решения являются окончательными и обязательными для исполнения", – заключил Витренко.

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Новости "Сегодня" писали, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом зачета 2,1 млрд долларов, который "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

Сумма в 3 млрд долларов состоит из основной суммы долга (2,56 млрд долларов) и пени, которая начисляется на эту задолженность.

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