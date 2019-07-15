Стало известно, сколько "Нафтогаз" перечислил в госбюджет

В компании отчитались о результатах работы за первое полугодие 2019 года

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Группа "Нафтогаз", снизившая цены на газ для населения в июле, по итогам первого полугодия 2019 года уплатила в государственный и местные бюджеты около 58,6 млрд грн налогов и дивидендов. Об этом 15 июля информирует ее пресс-служба.

"Поступления от предприятий группы "Нафтогаз" составили более 15,9% общих доходов государственного бюджета в январе-июне 2019 года", – сказано в сообщении.

Пресс-служба также напомнила, что по результатам 2018 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 137,8 млрд грн.

Новости "Сегодня" писали, что по итогам 2017 года "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 39,5 млрд грн, что было в 2,2 раза больше, чем за 2016 год – тогда чистая прибыль составила 17,8 млрд грн.

При этом в 2018 году чистая прибыль группы уменьшилась до 13,6 млрд грн. По данным пресс-службы, сокращение этого показателя произошло из-за того, что в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год были отображены позитивные результаты решений Стокгольмского арбитража в размере 12,6 млрд грн.

Напомним, что цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в июле газсбытам и поставляет потребителям по спецобязательствам, установлена на уровне 4905,67 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов.

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