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Стало известно, сколько осталось газа в украинских хранилищах

Сегодня, 09:21

По данным "Укртрансгаза", за сутки отобрано 21,6 млн кубометров газа

Фото: AFP
Стало известно, сколько осталось газа в украинских хранилищах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f58/7e6/5c8f587e6ea88.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f58/7e6/5c8f587e6ea88.jpg Экономика По данным "Укртрансгаза", за сутки отобрано 21,6 млн кубометров газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 23 марта сократились до 8,9 млрд куб. м, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

По последним оперативным данным компании, за сутки отобрано 21,6 млн куб. м газа.

При этом в страну за сутки поступило 10,4 млн куб. м газа из Словакии, 4,8 млн куб. м – из Венгрии и 6,3 млн куб. м – из Польши.

В пятницу, 22 марта, компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что объемы природного газа в ПХГ за неделю сократились на 189 млн куб. м и по состоянию на 20 марта составляли 9 млрд куб. м. Отмечалось также, что газа в хранилищах достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.

Напомним, к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в подземных хранилищах – к 7 ноября прошлого года запасы в ПХГ составляли 17,19 млрд куб. м. 

Ранее "Укртрансгаз" подсчитал, что отбор газа из ПХГ в январе-феврале 2019 года составил 4,1 млрд куб. м, что на 13% меньше (0,6 млрд куб. м), чем за аналогичный период 2018-го. В компании также сообщили, что за первые два месяца 2019 года Украина импортировала 0,9 млрд куб. м газа. Это на 20% меньше, чем в январе-феврале 2018 года.

В Украине развивается энергетический сектор. В прошлом году компании, добывающие газ, инвестировали в отрасль 40 млрд гривен. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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Тег газ, Укртрансгаз, ПХГ, запасы газа

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