Стало известно, сколько Пенсионный фонд задолжал казначейству
В Госказначействе сообщили, что в январе ПФ полностью погасил долг за 2018 год
Остаток непогашенных займов, которые Государственная казначейская служба (ГКС) предоставила Пенсионному фонду (ПФ) на выплату пенсий из Единого казначейского счета, по состоянию на 1 января 2019 года составил 52,8 млрд гривен. Об этом говорится в справке, опубликованной на сайте Службы.
Сумма накопилась за предыдущие годы.
По данным ведомства, на 1 января 2018 года остаток непогашенных займов составлял 48 млрд гривен. Таким образом, за год сумма увеличилась на 4,8 млрд гривен.
В справке сказано, что в прошлом году ПФ получил от ГКС 89,5 млрд гривен и погасил 84,7 млрд гривен.
При этом по состоянию на 1 февраля 2019 года общая сумма остатка непогашенных займов сократилась до 52,2 млрд гривен.
В комментарии "Экономической правде" председатель ГКС Татьяна Слюз сообщила, что в январе ПФ полностью погасил долг за 2018 год.
"Ссуды казначейства прошлого года были одним из источников покрытия дефицита Пенсионного Фонда. Невозвращенный на 1 января остаток в сумме 48 млрд гривен ПФ нам вернул в январе", – сказала она.
Слюз добавила, в январе ГКС предоставило ПФ больше 8 млрд гривен.
"В феврале Пенсионный фонд их погасил. По состоянию на 19 февраля объем предоставленных займов уже составил 3,8 млрд гривен", – отметила она, напомнив, что на выплату пенсий будут перечисляться налоги и штрафы, уплаченные при растаможивании "евроблях".
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Напомним, в июле 2018 года впервые за много лет произошла задержка с выплатами пенсий. До 18 июля люди получали деньги по графику, но затем выплаты прекратились на целую неделю, а в некоторых регионах на 10 дней. Причем "пенсионные" деньги не поступали не только в отделения "Укрпочты", но и на банковские карточки людей.
25-27 июля выплата пенсий возобновилась. Августовские пенсии тоже начали выплачивать по графику. Подробнее читайте в статье "Сегодня": Задержки с выплатами пенсий: будут ли они повторяться.
Ранее сообщалось, что средства от растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией направят на индексацию пенсий:
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