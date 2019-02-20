Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Стало известно, сколько Пенсионный фонд задолжал казначейству

Сегодня, 17:08

В Госказначействе сообщили, что в январе ПФ полностью погасил долг за 2018 год

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com
Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.
Стало известно, сколько Пенсионный фонд задолжал казначейству //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d6b/139/5c6d6b1394a41.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d6b/139/5c6d6b1394a41.jpg Экономика В Госказначействе сообщили, что в январе ПФ полностью погасил долг за 2018 год

Остаток непогашенных займов, которые Государственная казначейская служба (ГКС) предоставила Пенсионному фонду (ПФ) на выплату пенсий из Единого казначейского счета, по состоянию на 1 января 2019 года составил 52,8 млрд гривен. Об этом говорится в справке, опубликованной на сайте Службы.

Сумма накопилась за предыдущие годы.

По данным ведомства, на 1 января 2018 года остаток непогашенных займов составлял 48 млрд гривен. Таким образом, за год сумма увеличилась на 4,8 млрд гривен.

В справке сказано, что в прошлом году ПФ получил от ГКС 89,5 млрд гривен и погасил 84,7 млрд гривен.

При этом по состоянию на 1 февраля 2019 года общая сумма остатка непогашенных займов сократилась до 52,2 млрд гривен.

Читайте также

В комментарии "Экономической правде" председатель ГКС Татьяна Слюз сообщила, что в январе ПФ полностью погасил долг за 2018 год.

"Ссуды казначейства прошлого года были одним из источников покрытия дефицита Пенсионного Фонда. Невозвращенный на 1 января остаток в сумме 48 млрд гривен ПФ нам вернул в январе", – сказала она.

Слюз добавила, в январе ГКС предоставило ПФ больше 8 млрд гривен.

"В феврале Пенсионный фонд их погасил. По состоянию на 19 февраля объем предоставленных займов уже составил 3,8 млрд гривен", – отметила она, напомнив, что на выплату пенсий будут перечисляться налоги и штрафы, уплаченные при растаможивании "евроблях".

Читайте также

Напомним, в июле 2018 года впервые за много лет произошла задержка с выплатами пенсий. До 18 июля люди получали деньги по графику, но затем выплаты прекратились на целую неделю, а в некоторых регионах на 10 дней. Причем "пенсионные" деньги не поступали не только в отделения "Укрпочты", но и на банковские карточки людей.

25-27 июля выплата пенсий возобновилась. Августовские пенсии тоже начали выплачивать по графику. Подробнее читайте в статье "Сегодня": Задержки с выплатами пенсий: будут ли они повторяться.

Ранее сообщалось, что средства от растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией направят на индексацию пенсий:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пенсии, слюз, Пенсионный фонд, казначейство, Казначейская служба , займы, казначейский счет

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько Пенсионный фонд задолжал казначейству". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине утвердили показатели средней зарплаты для расчета пенсий

Сегодня, 12:44

Пенсионный фонд Украины утвердил показатели за 2018 год и отдельно – за декабрь прошлого года

Украинские пенсии для жителей оккупированной части Донбасса: названа сумма

Вчера, 18:21

Евгений Марчук сообщил, что жители оккупированных территорий получают пенсии из госбюджета

Украинцам с 1 марта повысят пенсии: Розенко назвал цель "осовременивания"

Вчера, 16:54

Индексация пенсий стала ежегодной, вне зависимости от решений чиновников

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

Блогер: С первых шагов в политике Зеленский врет

Слава есть, а денег нет: 7 звезд, которые в долгах, как в шелках

Соцсети обсуждают стих Павлычко о Порошенко

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

Вакарчук рассказал, за какого кандидата будет голосовать

Как украинцам оплачивать электроэнергию по-новому: советы

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Исчезновение капитана «Норда»: в полиции сделали важное заявление
Загрузка...

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Сегодня, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

Вчера, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Вчера, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

18 февраля, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Тепло подорожает для 5 городов Украины

Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)