Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит Коновалова Христина , Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/553/50c/5c655350cb186.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/553/50c/5c655350cb186.jpg 2019-02-18T07:00:00+02:00 Украина С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Многие украинские пенсионеры получат обещанную властями прибавку к пенсиям уже в марте. Как подтвердил вчера премьер Владимир Гройсман, пенсии автоматически проиндексируют в связи с инфляцией в прошлом году и с ростом зарплат, а значит, и с увеличением поступлений в Пенсфонд от единого соцвзноса (ЕСВ). "Сегодня" выяснила формулу расчета, сумму средней прибавки к пенсии и оценила, на что самое необходимое может хватить этих денег.

Как будут считать

В Кабмине разъяснили, что пенсии в марте повысят автоматически в соответствии с законом об индексации денежных доходов населения. Его действие было приостановлено в 2014 году до стабилизации экономической ситуации в стране и возобновлено с марта 2019 года. Формула перерасчета прежняя: показатель средней зарплаты, применяемый для расчета каждой индивидуальной пенсии, увеличивается на 50% роста средней зарплаты в стране за январь-декабрь 2018 года (по предварительным данным, это 12,35%) и на 50% инфляции (4,95%). Итого нынешняя "формульная" средняя зарплата в 3764 грн оценочно вырастет на 17,3%, или на 651 грн, до 4415 грн. А вот средняя пенсия увеличится на 17,3% только у тех, кто имеет необходимый страховой стаж (для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет) и не получает никаких доплат: за сверхнормативный стаж, награды, почетные звания и т. д., так как все эти доплаты не индексируются. По данным Пенсфонда, средняя пенсия в 2018 году была 2645,66 грн. Поэтому, например, у мужчины, отработавшего 35 лет и получающего среднюю пенсию, прибавка должна составить 457 грн. А вот заработавшие минимальную пенсию (1497 грн) получат намного меньше — максимум 258 грн при 35-летнем стаже.

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На что хватит

Мы прикинули, использовав данные Госстатистики по ценам за январь, на что из самого необходимого, в котором пенсионеры себе нередко отказывают, хватит прибавки в 457 грн. Так, на эти деньги можно будет дополнительно купить 4 кг свежей свинины, 6 кг мороженой рыбы типа минтая, 5 полуторакилограммовых куриных тушек, 5 кг дешевой вареной колбасы, 11 пачек сливочного масла, 20 литров молока. Подытожив, скажем: если приобрести всего понемногу из перечисленного, то индексации средней пенсии хватит примерно на неделю-полторы усиленного питания. Также можно за эти деньги запломбировать один зуб, но без удаления нерва и анестезии, заправить 16 л бензина или 36 л автогаза. А вот экономист Александр Охрименко увидел обратную сторону индексации пенсий:

"С мая будет перерасчет субсидий на "коммуналку", и многие их тех, кто получал госпомощь, ее лишатся. В итоге большая часть их прибавки к пенсии, если не вся, пойдет на оплату комуслуг. Не забываем и об инфляции: до следующего перерасчета в марте 2020 года цены вырастут не менее чем на 10%".

Кто уже получил и кто еще получит

Напомним: часть украинцев уже имеют прибавку к пенсии с 1 января. Это военные пенсионеры (около 500 тыс. чел.), у которых средняя пенсия выросла на 750 грн (+25%), достигнув почти 3750 грн, и трудовые пенсионеры в возрасте 65 лет и старше (2 млн чел.), со стажем работы не менее 35 лет. Их пенсия теперь не может быть меньше 40% от минзарплаты, или 1669 грн, то есть на 141 грн выше минимальной (1497 грн). Военным в этом году пенсии не планируют увеличивать, а 65-летние и старше пенсионеры могут рассчитывать на индексацию в марте. Также дважды повысят минимальные пенсии: с 1 июля на 67 грн (до 1564 грн), с 1 декабря еще на 74 грн (до 1638 грн).

Ранее мы разбирались в том, чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат. По планам правительства средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%.

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.