Стало известно, сколько получила Украина от сдачи госимущества в аренду

Данные за июнь озвучил исполняющий обязанности главы Фонда госимущества

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Поступления от платы за аренду госимущества в июне 2019 года принесли государственному бюджету 128 млн грн. Об этом написал исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"Шаг за шагом опережаем плановые показатели. 67 процентов выполнения за полгода, а к концу года выходим на более чем +30 процентов и сможем в государственную казну перечислить более 1,5 млрд грн", – отметил он.

Ранее новости "Сегодня" сообщили, что по итогам января-марта 2019 года поступления в госбюджет от аренды государственного имущества составили 412,6 млн грн.

При этом по результатам первого квартала госбюджет Украины оказался недовыполнен. Подробнее читайте в статье "Выполнение бюджета – худшее за три последних года: чем это грозит". В то же время государственный бюджет Украины по итогам января-июня получил 506,82 млрд грн доходов, что на 26,56 млрд грн (5%) ниже планового показателя на этот период.

Кроме того, в госбюджете-2019 прописаны 17,1 млрд грн доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

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