Украина привлекла деньги в госбюджет с помощью облигаций: названа сумма

Итоги планового аукциона раскрыло Министерство финансов

Фото: пресс-центр НБУ

Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 8,04 млрд грн, сообщает пресс-служба Минфина.

Они привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 105, 210, 343, 455, 770 и 1043 дня с доходностью 17,44%, 17,94%, 18,30%, 18%, 17,95% и 16,95% годовых соответственно.

Размещение облигаций в валюте не проводилось.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 27 мая 2019 года международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream присоединил украинский рынок к своей сети через счет, открытый в депозитарии Национального банка Украины. Банком-корреспондентом и оператором этого счета в Украине выступает Citibank.

Как это повлияет на привлекательность ОВГЗ в глазах иностранных инвесторов и отразится ли на гривне, "Сегодня" расспросили у экспертов. Подробнее читайте в статье "Украина зашла в Clearstream: как новшество отразится на курсе гривни".

Также сообщалось, что инвестиции нерезидентов в украинские ОВГЗ с начала 2019 года выросли в восемь раз и превысили 51 млрд грн.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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